Uno de los arcos más importantes que adapta la primera parte de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” es The Culling Game. Para algunos fanáticos del popular anime que se basa en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, se trata de uno de los más emocionantes e impactantes, no obstante, para otros, es el arco más débil del material original. Incluso el mangaka se arrepiente de las decisiones que tomó respecto a este arco argumental. A continuación, te cuento los detalles.

En este arco el interés de los fanáticos del manga, que terminó en 2024 de forma notable, empezó a disminuir a pesar de las impactantes batallas y de que incluía a algunos de los personajes más fuertes. Solo con el regreso de Gojo Satoru y el comienzo del arco Shinjuku Shodown se reavivó el interés.

En esta parte de “Jujutsu Kaisen”, Kenjaku está detrás del Juego de la Matanza con el objetivo de acumular suficiente energía maldita en un punto específico para desencadenar la fusión. Aunque la premisa resulta interesante, el mangaka admite que no resultó como esperaba y que hay partes de las historias que habría dibujado de forma diferente si hubiera tenido otra oportunidad.

Kenjaku está detrás del Juego de la Matanza en la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" y transformó a varias personas en hechiceros para completar su objetivo (Foto: Mappa)

LO QUE GEGE AKUTAMI QUERÍA HACER DIFERENTE EN “JUJUTSU KAISEN”

1. Batallas tipo torneo

Aunque Gege Akutami consideró escribir el Juego de la Matanza como un arco argumental tipo torneo, al final optó por una versión más compleja. Algo de lo que más tarde se arrepintió, ya que los duelos uno contra permitían darle más importancia a varios personajes a lo largo de la historia.

“Ahora me arrepiento de no haber convertido el Juego de la Matanza en una batalla tipo torneo. Al presentar nuevos personajes, quería crear emoción contando historias secundarias de cada uno con antelación, como ‘¿Cuándo aparecerán? ¿Qué pasará si luchan?’ y ‘¿Este personaje aparece en este momento?’. Si el Juego de la Matanza hubiera adoptado un formato de torneo, creo que la historia habría sido mucho más clara, y personajes como Tsumiki y Kurusu podrían haber tenido un papel más destacado. Además, también podría haber permitido la incorporación del arco de la Recuperación de Gojo”, señaló Gege Akutami.

2. El desarrollo de algunos personajes

El famoso mangaka también recalcó que su decisión de The Culling Game no le permitió desarrollar la historia de algunos personajes como hubiese querido. Entre ellos están, Tsumiki, la hermanastra de Megumi, y Hana Kurusu.

Gege Akutami lamenta que personajes tan interesantes quedarán relegados y con vacíos argumentales debido a que no tuvo tiempo para desarrollarlos como merecían.

3. El arco de rescate de Gojo Satoru

Gege Akutami reveló que le hubiera gustado incluir un arco de Rescate de Gojo Satoru que debía tener lugar tras el Incidente de Shibuya. Pero las limitaciones de tiempo y otros factores no lo permitieron.

Por lo tanto, el creador de “Jujutsu Kaisen” decidió incluir esa idea en The Culling Game. Así, Gojo fue rescatado del Reino de la Prisión por los hechiceros de una forma bastante singular. Por eso, Gege lamenta profundamente no haber podido dibujar un arco argumental de rescate digno para el querido personaje.

La tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" adapta el arco del 'Culling Game' (Juego del Sacrificio) del manga de Gege Akutami (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí