A pesar de que los dos primeros episodios de la tercera temporada de “Jujutsu Kaizen” recibieron excelentes puntuaciones en IMDb y que el cuarto capítulo consiguió un 9.8, la calificación más alta hasta el momento, no todos los fanáticos del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami están contentos con la adaptación. Principalmente, los fans japoneses han criticado la nueva entrega de la serie por su enfoque en la acción y su atractivo global. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

“About the Culling Game” (3x01), que se emitió el 15 de enero de 2026 y siguió a Itadori y sus amigos mientras hablaban con Tengen sobre los objetivos de Kenjaku y sus planes para el Juego de la Matanza, obtuvo una puntuación de 7,8 en IMDb y recibió casi 3000 “no me gusta” en Crunchyroll. Esto debido a que algunos consideran que dicho episodio tuvo un ritmo lento y no mostró momentos emocionantes.

Pero los fanáticos japoneses de “Jujutsu Kaisen” no opinan lo mismo. De hecho, han criticado el capítulo mejor calificado de la tercera temporada. Aunque no se trata de todos, varios han expresado su satisfacción con la nueva dirección del anime.

Maki Zenin en su intensa escena de lucha en el cuarto episodio de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿POR QUÉ LOS FANÁTICOS JAPONESES CRITICAN LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

A pesar de la animación espectacular y la acción intensa de “Perfect Preparation” (3x04), los fans japoneses consideran que pierden los matices de la historia por darle prioridad a las peleas llamativas. “La mayoría de los nuevos fans son fanáticos de la animación, no del anime como medio. Se impresionan fácilmente con luces intermitentes e imágenes en movimiento”, escribió un usuario en X.

“Si un episodio tiene una calificación alta es solo porque hubo una pelea. No les importa la trama, el desarrollo de los personajes, la escritura, etc. Hacen esto con cada anime”, señaló otro usuario.

Otro agregó: “Mala interpretación. Intentan parecer ingeniosos, pero en realidad ni siquiera vieron referencias, trama, historia, tristeza y un montón de otras cosas geniales además de la escena de lucha”.

Maki Zenin se posiciona como una de las figuras más poderosas de "Jujutsu Kaisen" después de su sangrienta pelea en el cuarto episodio de la temporada 3 (Foto: MAPPA)

Las críticas a las escenas de Maki Zenin

El cuarto episodio de la tercera temporada de “Jujutsu Kaizen” se centra en la lucha de Maki contra su propia familia para vengar a su hermana. Respecto al ataque de Maki Zenin, algunos señalaron que fue “exagerado” o “bastante mediocre”. No obstante, otros elogiaron la escena de acción inspirada en Kill Bill.

Los detalles que disgustaron a los fans sobre el ataque de Maki Zenin son específicamente dos: el paralelismo con Toji Zenin durante su enfrentamiento contra Ogi y su breve enfrentamiento con Ranta y Jinichi. Respecto al primero, aunque en el anime se minimizo algo que tiene más relevancia en el manga, puede tratarse de algo intencional, es decir, una decisión de Mappa.

