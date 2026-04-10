En los últimos días, el nombre de Qifrey comenzó a aparecer en todas partes entre los fans de anime, sobre todo después del estreno de “Witch Hat Atelier”, el pasado lunes 6 de abril en Crunchyroll. Y es que muchos usuarios llenaron las redes de comparaciones con Satoru Gojō, el hechicero estrella de “Jujutsu Kaisen”. Sin embargo, más allá del meme, la conversación abrió un par de preguntas interesantes: ¿quién es realmente este mago y por qué está generando tanta expectativa entre los otakus?
Vale precisar que “Witch Hat Atelier” es la adaptación animada del manga de fantasía de Kamome Shirahama, por lo que sigue a Coco, una niña común que descubre el mundo de la magia y termina aprendiendo bajo la guía de Qifrey en un pequeño taller de hechiceros.
De esta manera, él se presenta como una figura clave: es el maestro, el protector y el personaje que conecta al espectador con las reglas de este universo.
LAS CAMPARACIONES ENTRE QIFREY Y GOJO EN REDES SOCIALES
El miércoles 8 de abril del 2026, una publicación promocional de “Witch Hat Atelier” en X se volvió viral cuando decenas de usuarios empezaron a comentar que Qifrey era “el Gojō de este anime” o que Crunchyroll “había encontrado al reemplazo de Satoru Gojō”.
Es decir, la sección de comentarios se llenó de comparaciones directas entre ambos personajes, en tono de broma y entusiasmo.
Entonces, ante la avalancha de mensajes, Crunchyroll decidió responder de forma muy clara, enfatizando en el nombre propio de Qifrey y, de paso, marcando cierta distancia con la etiqueta de “nuevo Gojō” que algunos usuarios intentaba imponer.
Cabe resaltar que el manga “Witch Hat Atelier” presentó a Qifrey en el 2016, mientras que Gojō apareció en la obra “Jujutsu Kaisen” de Gege Akutami recién en el 2018... por lo que es imposible que el primero sea la copia del segundo.
¿QUIÉN ES QIFREY EN “WITCH HAT ATELIER”?
Qifrey es un mago que dirige un pequeño atelier donde enseña magia a un grupo de niñas, incluida Coco, la protagonista de “Witch Hat Atelier”.
En ese sentido, se establece como un mentor que combina ternura y firmeza, al preocuparse por el impacto de la magia en el mundo, ofrecer apoyo emocional a sus alumnas y, al mismo tiempo, tomar decisiones discutibles movido por un misterio mayor que rodea a los hechiceros prohibidos.
¿EN QUÉ SE PARECEN Y EN QUÉ SE DIFERENCIAN QIFREY Y GOJO?
A grandes rasgos, Qifrey y Gojō coinciden en tres ejes: son maestros de enorme poder, se convierten en figuras de referencia emocional para sus estudiantes y funcionan como gancho inmediato para el público.
Así, ambos suelen proteger a sus alumnos ante amenazas mayores y, en muchas escenas, actúan como primera línea de defensa frente a enemigos que superan por mucho a los protagonistas.
Sin embargo, Qifrey está escrito desde un lugar de mayor vulnerabilidad, con decisiones moralmente grises que el manga explora con calma, mientras que Gojō suele presentarse como un “ícono” casi invencible que domina el campo de batalla cada vez que entra en acción.
Además, el primero es descrito como un profesor más paciente, humilde y gentil; mientras que el segundo es conocido por ser mucho más arrogante, despreocupado y a veces “desquiciado”.
Finalmente, podríamos decir que Qifrey pertenece a un universo de fantasía más clásico, con reglas de magia distintas y un tono más contemplativo, muy diferente al ritmo frenético y violento de “Jujutsu Kaisen”.
