Yuji Itadori debe lidiar con las consecuencias de los eventos de Incidente de Shibuya en la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)
Nelly Osco
Después del estreno de la película “”, los fanáticos del popular anime esperan con ansias y empezará luego de los eventos del Incidente de Shibuya, es decir, mostrará las consecuencias del plan orquestado por Kenjaku en el cuerpo de Suguru Geto, del destino de Satoru Gojo y de la destrucción masiva provocada cuando Sukuna tomó brevemente el control del cuerpo de Yuji Itadori.

Incidente de Shibuya es uno de los arcos de la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Gege Akutami aumenta que se adapta en la segunda temporada. Se trata del sexto arco argumental principal que abarca los capítulos del manga 79 al 136.

La anterior temporada de “” también adapta el arco Inventario Oculto / Muerte Prematura, que explora el pasado de Satoru Gojo y Suguru Geto como estudiantes y guardaespaldas de la hechicera Riko Amanai. Pero ¿qué arcos del manga se adaptarán en la tercera temporada?

En la temporada 3 de "Jujutsu Kaisen", Yuta Okkotsu es asignado para llevar a cabo la ejecución de Yuji por sus supuestos crímenes (Foto: Mappa)
LOS ARCOS DEL MANGA QUE ADAPTARÁ LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

La nueva entrega del anime que se ha convertido en un fenómeno global lleva el título de “Jujutsu Kaisen: The Culling Game Parte 1” debido a que adaptará el arco del mismo nombre que cuenta con 63 capítulos y es uno de los tramos de historia más extensos. Pero no es el único que la nueva entrega adapta.

En los primeros episodios de la tercera temporada, se plasmarán los eventos del Itadori’s Extermination Arc, desarrollado en 7 capítulos del manga, y Perfect Preparation Arc, que abarca 15 capítulos del material original.

Entonces, estos son los arcos que adapta la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”:

  • Arco de Ejecución / Itadori’s Extermination Arc: Se centra en las consecuencias inmediatas del incidente de Shibuya y en la orden de ejecutar a Yuji.
  • Arco de las Preparaciones / Perfect Preparation Arc: Los hechiceros se reagrupan y preparan el escenario para el juego.​
  • Arco del Culling Game (Viaje a la Extinción / Juego del Sacrificio): Una batalla mortal en todo Japón, orquestada por Kenjaku.
En la temporada 3 de "Jujutsu Kaisen", Yuji Itadori tiene que lidiar con las consecuencias de dejar que Sukuna tomara el control (Foto: Mappa)
¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” se estrenará el 8 de enero de 2026 en Japón. Una vez más, se encargará de la distribución internacional.

