Aunque la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” ya fue confirmada y está en producción, los fanáticos de la historia de Yuji Itadori esperan con ansias los nuevos episodios, que aún no tienen fecha de estreno. Si eres uno de ellos, tienes una manera de conocer el destino del protagonista y otros personajes principales después de la primera parte de The Culling Game: recurrir al material original, es decir, al manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. Puedes leerlo desde el principio para compararlo con la adaptación al anime, o solo los capítulos que te interesan.

El manga finalizó oficialmente el 30 de septiembre de 2024 con la publicación del capítulo 271 en la revista Weekly Shōnen Jump, después de más de seis años de serialización desde marzo de 2018. Esta popular historia cerró con el arco de Shinjuku.

Si bien la historia principal de “Jujutsu Kaisen” terminó, no fue el final definitivo de la serie, ya que el 8 de septiembre de 2025, Akutami regresó, junto con Yuji Iwasaki, con la secuela “Jujutsu Kaisen Modulo”, que incluyó cameos de Yuji Itadori y otros personajes originales.

La cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen" aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero se sabe que adaptará la segunda parte de The Culling Game (Foto: Mappa)

¿QUÉ CAPÍTULOS DEL MANGA LEER DESPUÉS DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” inicia tras los eventos del Incidente de Shibuya y adapta el Arco de Ejecución (Itadori’s Extermination Arc), el Arco de las Preparaciones (Perfect Preparation Arc) y el Arco del Culling Game (Juego de la matanza). Mientras los primeros se desarrollan en los primeros episodios, el último es el eje central de la tercera entrega.

Debido a que la tercera entrega adaptó solo la primera parte de The Culling Game, específicamente hasta las batallas en la colonia Sendai, la cuarta temporada mostrará los eventos de la segunda parte del torneo mortal y un ritual de brujería organizado por el villano Kenjaku, quien busca forzar una evolución humana mediante energía maldita.

Para ser más precisos, la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” adaptó desde el capítulo 138 hasta el capítulo 181 del manga de Gege Akutami. Por lo tanto, debes continuar con el capítulo 182 y llegar hasta el 221 capítulos, que marca el final del arco del Juego del Sacrificio o Juego de la Aniquilación.

En total, son 40 capítulos los que deberías leer para completar este importante arco, los mismos que serán adaptados en la cuarta temporada. Incluso es posible que en los próximos episodios se incluya el inicio del arco final, la Batalla Decisiva en Shinjuku (Shinjuku Showdown Arc), que comienza el el capítulo 222 y cuenta con 50 capítulos.

Yuta Okkotsu es el protagonista de intensos combates a lo largo de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" ¿Tendrá el mismo rol en la temporada 4? (Foto: MAPPA)

¿DÓNDE LEER EL MANGA “JUJUTSU KAISEN”?

La mejor opción para leer “Jujutsu Kaisen” Es a través de Manga Plus de Shueisha, la plataforma oficial de la editorial. Puedes leer los tres primeros y los tres últimos capítulos de forma gratuita.

Otra opción es VIZ Media (Shonen Jump) o incluso podrías adquirir el manga en formato físico.

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