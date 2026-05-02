Durante el evento Jump Press de Shueisha se anunció el tercer y último volumen de la secuela “Jujutsu Kaisen Modulo”, que llegó a las tiendas de Japón el 1 de mayo de 2026. También se reveló que incluiría un capítulo extra con “ese personaje” que había estado ausente en el spin-off de la obra original de Gege Akutami. Tras el lanzamiento oficial, finalmente se conoce a la enigmática figura. A continuación, te cuento de quién se trata y las opciones que los fanáticos esperaban.

El manga principal de Akutami concluyó en 2024 tras los eventos del arco de Shinjuku Showdown, pero un año después el mangaka regresó, junto con Yuji Iwasaki, con una secuela, que se ambienta en el año 2086 y sigue a Yuka y Tsurugi Okkotsu, nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, quienes enfrentan una amenaza alienígena (“Simurianos”) que llega a la Tierra, mezclando el mundo de los hechiceros con la ciencia ficción.

“Jujutsu Kaisen Modulo” incluyó cameos importantes de Yuji Itadori, Yuta Okkotsu, Maki Zenin y Nobara Kugisaki, así que, obviamente, ellos no son “ese personaje” que nunca apareció en la secuela. La principal apuesta de los fans era Megumi Fushiguro, pero no fue el elegido.

Esta es la apariencia de Aoi Todo, que es famoso por haber derrotado solo a cinco maldiciones de grado 1 y una de grado especial durante el Incidente de la Noche de los Cien Demonios en Kioto, en el anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

“ESE PERSONAJE” QUE APARECE EN EL CAPÍTULO ESPECIAL DE “JUJUTSU KAISEN MODULO”

El personaje clave que hace su aparición en ese capítulo extra del manga “Jujutsu Kaisen Modulo” es Aoi Todo, a quien se le muestra en una versión de “anciano” o hombre mayor. Aunque no era lo que esperaban, la revelación ha causado mucho revuelo entre los fans, ya que es la primera vez que se ve su apariencia en el futuro dentro de la cronología de “Modulo”.

Aoi Todo es un hechicero de Grado 1 y estudiante de tercer año en la Academia de Hechicería de Kioto en la serie principal de “Jujutsu Kaisen”. Se trata de uno de los personajes más fuertes y carismáticos, conocido por su increíble fuerza física y su inteligencia táctica.

Aunque no había aparecido en la secuela, Aoi Todo fue mencionado en un chiste en uno de los capítulos de “Jujutsu Kaisen Modulo”.

Esta la apariencia de Aoi Todo a la edad de 86 años, tal como lo revela el volumen 3 del manga "Jujutsu Kaisen: Módulo" (Foto: Shueisha)

LOS PERSONAJES QUE LOS FANS ESPERABAN

Además de Megumi Fushiguro, que en la serie original es un estudiante de primer año en la Escuela de Hechicería de Tokio y usuario de la Técnica de Sombras de Diez Tipos, capaz de invocar shikigamis y a quien Satoru Gojo acogió tras la muerte de su padre, Toji Fushiguro, otros pudieron ser “ese personaje”.

Kinji Hakari fue uno de los personajes más rebeldes de la serie original de “Jujutsu Kaisen” y en el capítulo 10 de “Modulo”, se confirmó que estableció su propia disposición que legalizaba que los hechiceros participaran en combates remunerados.

Megumi era uno de los favoritos para aparecen en el material adicional que sirve como una "última sorpresa" de Gege Akutami para despedir la secuela "Jujutsu Kaisen Modulo" (Foto: Mappa)

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