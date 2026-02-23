Como muchos recordamos, la tercera entrega del anime “Jujutsu Kaisen” hizo una pausa el jueves 19 de febrero del 2026. Y es que, mientras muchos esperaban el capítulo 8 de la temporada aquella fecha, la producción decidió lanzar un episodio recopilatorio del arco “The Culling Game Part 1”. Así, si te lo perdiste, te traigo una buena noticia: resulta que Crunchyroll lo ha publicado gratis en YouTube. Entonces, si quieres sumarlo a tu lista de visualizaciones, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que este capítulo especial, titulado “JUJUTSU KAISEN The Culling Game Special Episode”, dura alrededor de 24 minutos y funciona como intermedio de media temporada, antes de que el anime retome la emisión regular con el episodio 8.

¿Su objetivo? Pues, ordenar la línea de tiempo posterior al ‘Incidente de Shibuya’ y recordar las reglas del ‘Culling Game’, mientras se anticipan los próximos enfrentamientos.

Yuji Itadori es el protagonista principal del anime "Jujutsu Kaisen" a lo largo de sus tres temporadas (Foto: MAPPA)

¿QUÉ NARRA ESTE ESPECIAL DE “JUJUTSU KAISEN 3”?

Tal como te puedes imaginar, el capítulo recorre los sucesos principales desde que Kenjaku da inicio al ‘Juego de Selección’ (o ‘Juego del Sacrificio’), pasando por las decisiones de la cúpula de hechiceros tras el sellado de Gojo... hasta la preparación del grupo de Itadori para ingresar a las colonias.

De esta manera, funciona como resumen condensado de los 7 episodios emitidos hasta ahora, pero reorganizados con una narración que pone el foco en los jugadores, sus puntos y las reglas que rigen el desafío mortal.

Asimismo, repasa momentos clave como la masacre de Maki contra el clan Zen’in, la alianza con Hakari y el papel de Tengen, quien gana peso en este bloque de la historia, dándole al espectador una visión más clara del tablero antes de la siguiente ronda de batallas

¿POR QUÉ LOS FANS NO DEBERÍAN SALTARSE ESTE ESPECIAL DE “JUJUTSU KAISEN 3”?

Este especial también incluye dos escenas inéditas que adelantan a personajes clave del arco: la aparición completa de Reggie Star, detrás de los reclutamientos en la colonia de Tokio, y una secuencia con Hiromi Higuruma en la que se le muestra esperando a alguien aún no revelado.

En ese sentido, el capítulo no solo pone orden en la trama, sino que prepara a la audiencia para los próximos duelos de Megumi y Yuji en el juego.

Incluso, en comunidades de fans, se comenta que es un buen punto de entrada para quienes no han seguido todos los acontecimientos de la historia, algo que también ha sugerido el director de animación Hiromi Niwa, al invitar en X a ver la serie a partir de este recopilatorio.

¿CÓMO VER GRATIS EL EPISODIO RECOPILATORIO DE “JUJUTSU KAISEN 3” EN YOUTUBE?

El episodio se estrenó en YouTube el viernes 20 de febrero del 2026 y se ofrece de manera abierta, sin necesidad de suscripción de pago a la plataforma de streaming.​​

Además, se ha advertido que se trata de un contenido disponible por tiempo limitado, así que es recomendable disfrutarlo cuanto antes.

Por lo tanto, para ver el recopilatorio de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”, tan solo tienes que entrar al canal oficial de Crunchyroll en YouTube y buscar el audiovisual con su nombre. O simplemente puedes disfrutarlo debajo de estas líneas.

