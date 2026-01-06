Habemus estupendas noticias para los fans de “Jujutsu Kaisen”. Y es que el anime de Crunchyroll regresa a las pantallas trayendo consigo el arco más extenso y brutal del manga creado por Gege Akutami: el ‘Culling Game’ (’Juego del Sacrificio’). Así, ¿eres de aquellos que se mueren de ganas de ver la temporada 3 de la producción? Entonces, esta nota es para ti. A continuación, te cuento cuándo, a qué hora, cómo ver y todos los detalles que debes conocer sobre el lanzamiento de los nuevos episodios del show televisivo. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, tras el devastador Incidente de Shibuya—que dejó a Satoru Gojo sellado y a Yuji Itadori marcado para su ejecución—, la historia entra en una fase donde la supervivencia y las decisiones extremas definirán el destino de nuestros protagonistas.

En ese sentido, seremos testigos de cómo los hechiceros se reagrupan y preparan estrategias para enfrentar el juego mortal que se aproxima.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Los primeros dos episodios de la tercera entrega del anime se estrenan el jueves 8 de enero de 2026.

El horario de emisión respeta la siguiente programación:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. España 6:00 p.m.

Cabe resaltar que, a partir del tercer capítulo, la serie continuará con su calendario regular de transmisión semanal cada jueves.

Y si bien todavía no se confirma la cantidad de episodios de la temporada, así quedaría el cronograma de lanzamiento tentativo si llegaran a ser 13 capítulos en total:

Episodios 1 y 2: jueves 8 de enero del 2026

jueves 8 de enero del 2026 Episodio 3: jueves 15 de enero del 2026

jueves 15 de enero del 2026 Episodio 4: jueves 22 de enero del 2026

jueves 22 de enero del 2026 Episodio 5: jueves 29 de enero del 2026

jueves 29 de enero del 2026 Episodio 6: jueves 5 de febrero del 2026

jueves 5 de febrero del 2026 Episodio 7 : jueves 12 de febrero del 2026

: jueves 12 de febrero del 2026 Episodio 8: jueves 19 de febrero del 2026

jueves 19 de febrero del 2026 Episodio 9: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 10: jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 11: jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 12: jueves 19 de marzo del 2026

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 13: jueves 26 de marzo del 2026

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” es un título exclusivo de Crunchyroll para toda América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, India y el Sudeste Asiático.

Es decir, los usuarios con una suscripción activa a la plataforma de streaming, podrán disfrutar—sin problemas—de cada uno de sus episodios desde su día de estreno.

LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”, ¿ESTARÁ EN NETFLIX?

La respuesta corta es NO, al menos no para la mayoría del mundo.

Y es que Netflix anunció que la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” solo estará disponible en regiones selectas de Asia a partir del viernes 9 de enero de 2026.

Esto implica que los espectadores de Latinoamérica, Estados Unidos y España no tendrán acceso a la serie en la plataforma de streaming de la “N” roja. Entonces, ¡toma tus precauciones!

Yuta Okkotsu es un hechicero de grado especial en el anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

