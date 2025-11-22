“Jujutsu Kaisen: Execution” ya está disponible en las salas de cine de Latinoamérica y llegará a Estados Unidos el 5 de diciembre de 2025, así que los fanáticos del popular anime basado en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Gege Akutami ya pueden disfrutar de los primeros episodios de la tercera temporada. No obstante, ¿cuándo podrán ver el resto de capítulos de la exitosa serie?

La película producida por MAPPA, con la participación de Mainichi Broadcasting System y Shueisha, sigue a Yuta Okkotsu, quien asume la misión inesperada de ejecutar a Yuji por supuestos crímenes. Y sirve como puente entre el Incidente de Shibuya y el inicio del Juego de la Cosecha, el arco que adaptará el anime en la tercera entrega.

Debido a que la segunda temporada de “Jujutsu Kaisen” terminó con el arco del Incidente de Shibuya, dejó un panorama muy oscuro y alteró drásticamente el statu quo del mundo de la hechicería. Entonces, ¿qué pasará en los próximos episodios?

Yuji Itadori en el avance de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", que adapta el arco "The Culling Game" (Foto: Mappa)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” se estrenará el 8 de enero de 2026 en Japón. Una vez más, Crunchyroll se encargará de la distribución internacional. En países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI.

Aunque aún no se ha confirmado el horario de emisión, se compartieron otros detalles, como el poster promocional, el trailer y el anuncio de que Koji Yusa dará voz a Naoya Zenin en los nuevos episodios.

¿QUÉ ARCOS ADAPTARÁ LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La nueva entrega del anime que se ha convertido en un fenómeno global lleva el título de “Jujutsu Kaisen: The Culling Game Parte 1” debido a que adaptará el arco del mismo nombre que cuenta con 63 capítulos y es uno de los tramos de historia más extensos.

No obstante, no es el único arco del manga que se adaptará en la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”. También formarán parte de la entrega, Itadori’s Extermination Arc, que se desarrolla en 7 capítulos del manga, y Perfect Preparation Arc, que abarca 15 capítulos.

Yuta Okkotsu se enfrenta a Yuji Itadori en el afiche de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

