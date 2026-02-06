Enero fue un gran mes para los fanáticos de los animales, ya que se estrenaron nuevas temporadas de populares series como “Jujutsu Kaisen”, “Frieren: Beyond Journey’s End”, “Fire Force”, “Oshi no Ko” y “Golden Kamuy”. Pero estos no fueron los únicos títulos que llegaron en los primeros días del 2026. También llegaron producciones como “Fate/strange Fake”, “Sentenced to Be a Hero” y “Shiboyugi: Playing Death Games to Put Food On the Table”. Entonces, ¿cuál es el anime número 1 de Japón en el primer trimestre de este año?

A finales de enero, Dwango Co., Ltd. reveló el anime mejor valorado en Japón para la temporada de invierno de 2026. A través de sus filiales de streaming, evaluó el Ranking de anime de este primer trimestre. Esta clasificación abarca los títulos lanzados hasta el martes 20 de enero de 2026 e incluye series gratuitas y de pago.

Para elegir a los animes que están en el Top 10 de Japón en la temporada de invierno 2026, Dwango Co., Ltd. se centra en la respuesta inicial inmediatamente después del estreno del título, así como el número de visualizaciones, comentarios y otros datos.

Yuji Itadori y Fushiguro acuden al club de lucha de Hakari en el quinto episodio de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

¿CUÁL ES EL ANIME NÚMERO 1 EN JAPÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026?

Se trata de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”. Sin duda, este fue uno de los estrenos más esperados del 2026, ya que tras una espera de dos años, los fanáticos finalmente retomaron la historia de Yuji Itadori después del devastador Incidente de Shibuya y están disfrutando de los primeros capítulos de The Culling Game.

El anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami es exitoso tanto en Japón como en el extranjero, así que no es una sorpresa que lidere el Top 10 del Ranking Inicial de Anime de Invierno de 2026.

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” ocupa ese lugar a pesar de las críticas que ha recibido precisamente por los fanáticos japoneses. Aunque en occidente, el cuarto capítulo consiguió una calificación excelente, en Japón no sucedió lo mismo. Algunos fans, señalaron que el anime estaba perdiendo los matices de la historia por darle prioridad a las peleas llamativas.

Por supuesto, no todos los fans japoneses opinan lo mismo, ya que la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”, debido a que ha superando a la temporada 3 de “Oshi no Ko” y a la temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End” en este ranking.

Kinji Hakari se enfrenta a Yuji Itadori en el quinto episodio de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

TOP 10 DE ANIMES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

“Fate/strange Fake” y “Sentenced to Be a Hero” también aparecen en el ranking inicial del 2026. Esta es la lista completa:

Jujutsu Kaisen Temporada 3 Fate/strange Fake Frieren: Beyond Journey’s End Temporada 2 Oshi no Ko Temporada 3 Sentenced to Be a Hero Shiboyugi: Playing Death Games to Put Food On the Table Jack-Of-All-Trades, Party of None Wash It All Away High School! Kimengumi (2026) ‘Tis Time For “Torture,” Princess Temporada 2

