A pesar de que la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” ha recibido algunas críticas, principalmente de los fanáticos japoneses, quienes consideran que el anime pierde los matices de la historia por darle prioridad a las peleas llamativas y reprochan al estudio por querer satisfacer los estándares occidentales, Gege Akutami, el creador del manga original tiene una opinión diferente sobre los nuevos episodios de la popular serie. Por eso, te comparto, lo que el mangaka dijo sobre la tercera entrega y el cambio que ha elogiado.

Hasta el momento, los nuevos capítulos han recibido buenas calificaciones. No obstante “About the Culling Game”, el tercer episodio de la tercera temporada solo alcanzó una puntuación de 7,8 en IMDb y recibió casi 3000 “no me gusta” en Crunchyroll. Esto debido a que algunos consideran que dicho episodio tuvo un ritmo lento y no mostró momentos emocionantes.

Pero no todos los fanáticos piensan de la misma manera. Algunos consideran que era necesario un episodio explicativo para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos, que se centran en el arco de The Culling Game, que cuenta con 63 capítulos en el manga.

Yuta Okkotsu en la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", que destaca por presentar una increíble experiencia visual (Foto: MAPPA)

LO QUE GEGE AKUTAMI OPINA SOBRE DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Después de que el manga de “Jujutsu Kaisen” terminara en septiembre de 2024, Gege Akutami regresó con un manga secuela titulado “Jujutsu Kaisen Modulo”, que se desarrolla 68 años después del Culling Game y se centra en los nietos de Yuta Okkotsu, Yuka y Tsurugi. En estas nuevas publicaciones, el mangaka agrega una nota especial para los fanáticos.

Normalmente, Viz Media comparte dichas notas en su sección Mangaka Musings para fanáticos globales. Junto al capítulo 20 del nuevo manga, Gege Akutami agregó un mensaje en el que elogia el cambio en el estilo artístico del anime.

“¡La sensación artística ha cambiado con el anime de Culling Game! ¡Parece una pintura y es buenísimo!”, aseguró el creador de “Jujutsu Kaisen”. Opinión que coincide con los fanáticos que han destacado el enfoque argumental, la animación fluida y el impacto visual de la tercera temporada.

Yuji Itadori en una escena de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen", que adapta el arco de Culling Game (Foto: MAPPA)

LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” TENDRÁ UNA PAUSA

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” realizaría una pausa a la mitad de la primera parte. ¿Cuándo se producirá? El 19 de febrero de 2026, en lugar de emitirse el octavo capítulo, se transmitirá un episodio especial para preparar a los fans para los emocionantes eventos.

Este capítulo especial incluirá un resumen de los primeros siete episodios de la tercera entrega. Además, incluirá una narración recién grabada para explicar los momentos más importantes. Por lo tanto, el capítulo 8 se emitirá el jueves 26 de febrero.

