Después de que Sukuna se apoderó del cuerpo de Yuji Itadori para cometer una masacre, Satoru Gojo quedó sellado dentro de la Prisión Confinadora, Kenjaku logró escapar con él, se revocó la suspensión de la ejecución de Yuji Itadori y Yuta Okkotsu fue nombrado el ejecutor oficial, los fanáticos de “Jujutsu Kaisen” esperan con ansias la tercera temporada del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami que empezará con arco del Exterminio de Itadori. Entonces, ¿cuándo se estrenarán los primeros episodios?

Anteriormente, se anunció que los dos primeros episodios de la tercera entrega, cuenta con la dirección de Shota Goshozono, la composición de Hiroshi Seko, la música de Yoshimasa Teuri y, Yosuke Yajima y Hiromi Niwa como encargados del diseño de personajes, se estrenarán consecutivamente el 8 de enero.

Por otro lado, King Gnu se encargará de interpretar el tema de apertura de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” que lleva el título “AIZO”. El grupo ya interpretó el tema “SPECIALZ” para el arco del Incidente de Shibuya y “One Way” para la película de anime “Jujutsu Kaisen 0”.

En la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", Yuji Itadori está destrozado psicológicamente por la masacre que Sukuna cometió usando su cuerpo (Foto: Mappa)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DE TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Los dos primeros episodios de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, que fueron parte de la película recopilatoria “Execution”, se estrenarán el jueves 8 de enero de 2026 en Japón, y el mismo día en todo occidente.

¿CÓMO VER “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 1 Y 2?

Los dos primeros capítulos de la temporada 3 de “Jujutsu Kaizen” estarán disponibles en la plataforma de streaming Crunchyroll, que se encargará de la distribución internacional. En países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI.

¿A QUÉ HORA VER DE TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. España 6:00 p.m.

TRÁILER DE DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, “tras el incidente de Shibuya, estalla una mortal batalla de jujutsu conocida como ‘The Culling Game’, orquestada por Noritoshi Kamo, en diez colonias de Japón.

Atormentado por la culpa por las matanzas masivas en Shibuya y receloso del interés de Sukuna en Fushiguro, Itadori decide no regresar a Jujutsu High. En su lugar, se une a Choso para exorcizar a los innumerables espíritus malditos desatados por Noritoshi Kamo. En medio de este caos, la sede de Jujutsu revoca la sentencia de muerte suspendida de Yuji Itadori y nombra al hechicero de grado especial Yuta Okkotsu como su verdugo.

Hechiceros modernos y antiguos resucitados, que ahora luchan como jugadores en el Juego de sacrificio, chocan con motivos contradictorios, llevando el mundo una vez más hacia una era gobernada por el jujutsu.”

En el universo "Jujutsu Kaisen", Yuta Okkotsu es el hechicero especial asignado para ejecutar a Yūji Itadori (Foto: MAPPA / TOHO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí