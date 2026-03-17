La batalla de Megumi Fushiguro contra Reggie Star continúa en el episodio 11 de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)
La batalla de Megumi Fushiguro contra Reggie Star continúa en el episodio 11 de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)
Nelly Osco
Nelly Osco

Cada vez falta menos para , que se centra en el Culling Game, un torneo diseñado por el hechicero antiguo Kenjaku para forzar la evolución humana mediante la muerte y la energía maldita para fusionar a la humanidad con Tengen. Por lo tanto, la historia basada en el preparada el terreno para llegar al clímax de la trama y dejar todo preparado para la pausa anunciada antes del estreno de la segunda parte. Entonces, ¿cuándo se estrenará el nuevo capítulo?

En “Colonia n.° 1 de Tokio, parte 4”, una banda de hechiceros ataca a Megumi dentro de la colonia, pero recibe ayuda inesperada. Debido a que Reggie Star es un hechicero reencarnado por Kenjaku y domina un técnica especial, Megumi decide dejar de contenerse y cambia el ritmo del combate.

Aunque Megumi logra atraer a Reggie a un gimnasio cerrado para desplegar su expansión de dominio incompleta, el Jardín Sombrío de las Quimeras, el combate aún no termina. ¿Cuál será el desenlace? ¿Quién ganará? ¿Qué pasará en el próximo episodio?

Reggie Star es un hechicero del pasado reencarnado por Kenjaku para participar en el Juego del Sacrificio de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)
Reggie Star es un hechicero del pasado reencarnado por Kenjaku para participar en el Juego del Sacrificio de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 11 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El episodio 11 de la temporada 3 de “” se estrena el jueves 19 de marzo del 2026. El nuevo capítulo lleva por título “Colonia n.° 1 de Tokio, parte 5″ (transcripción: “Tōkyō Dai-Ichi Koronī (Ir)” y en inglés: “Tokyo Colony No. 1, Part 5″).

¿DÓNDE Y CÓMO VER EL EPISODIO 11 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El nuevo capítulo de “” se podrá ver en Crunchyroll, plataforma que cuenta con los derechos de emisión ‘simulcast’ de la ficción en gran parte del mundo.

Para acceder, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta, buscar la producción, seleccionar la temporada 3 y reproducir el episodio 11 una vez que aparezca en la lista.

O, simplemente, acceder al de la serie.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 11 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Estos son los horarios oficiales para ver el nuevo episodio de la primera parte de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” por país:

PaísesHorario
Estados Unidos8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del jueves 19 de marzo
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:30 a.m. del jueves 19 de marzo
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:30 a.m. del jueves 19 de marzo
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:30 a.m. del jueves 19 de marzo
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:30 p.m. del jueves 19 de marzo
España4:30 p.m. del jueves 19 de marzo

TRÁILER DE LA PARTE 1 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 11 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “Colonia n.° 1 de Tokio, parte 5″, décimo primer episodio de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, es claro que continuará con la batalla entre Megumi Fushiguro contra Reggie Star dentro del Juego de la matanza.

También prepara el camino para la reaparición de un importante personaje y el incio del siguiente arco.

REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

  • Junya Enoki le da voz a Yuji Itadori
  • Megumi Ogata le da voz a Yuta Okkotsu
  • Yuma Uchida le da voz a Megumi Fushiguro
  • Mikako Komatsu le da voz a Maki Zen’in
  • Daisuke Namikawa le da voz a Choso
  • Noriko Hidaka le da voz a Yuki Tsukumo
  • Yoshiko Sakakibara le da voz a Master Tengen
  • Kazuya Nakai le da voz a Kinji Hakari
  • Yuki Sakakihara le da voz a Kirara Hoshi
  • Koji Yusa le da voz a Naoya Zen’in
  • Tomokazu Sugita le da voz a Hiromi Higuruma
  • Satoshi Tsuruoka le da voz a Fumihiko Takaba
  • Yutaka Aoyama le da voz a Reggie Star
  • Neeko le da voz Kogane
El episodio 11 de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" profundiza en Reggie Star y su singular técnica de "Recreación Contractual" (Foto: MAPPA)
El episodio 11 de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" profundiza en Reggie Star y su singular técnica de "Recreación Contractual" (Foto: MAPPA)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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