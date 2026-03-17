Cada vez falta menos para el último episodio de la primera parte de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, que se centra en el Culling Game, un torneo diseñado por el hechicero antiguo Kenjaku para forzar la evolución humana mediante la muerte y la energía maldita para fusionar a la humanidad con Tengen. Por lo tanto, la historia basada en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami preparada el terreno para llegar al clímax de la trama y dejar todo preparado para la pausa anunciada antes del estreno de la segunda parte. Entonces, ¿cuándo se estrenará el nuevo capítulo?

En “Colonia n.° 1 de Tokio, parte 4”, una banda de hechiceros ataca a Megumi dentro de la colonia, pero recibe ayuda inesperada. Debido a que Reggie Star es un hechicero reencarnado por Kenjaku y domina un técnica especial, Megumi decide dejar de contenerse y cambia el ritmo del combate.

Aunque Megumi logra atraer a Reggie a un gimnasio cerrado para desplegar su expansión de dominio incompleta, el Jardín Sombrío de las Quimeras, el combate aún no termina. ¿Cuál será el desenlace? ¿Quién ganará? ¿Qué pasará en el próximo episodio?

Reggie Star es un hechicero del pasado reencarnado por Kenjaku para participar en el Juego del Sacrificio de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 11 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El episodio 11 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” se estrena el jueves 19 de marzo del 2026. El nuevo capítulo lleva por título “Colonia n.° 1 de Tokio, parte 5″ (transcripción: “Tōkyō Dai-Ichi Koronī (Ir)” y en inglés: “Tokyo Colony No. 1, Part 5″).

¿DÓNDE Y CÓMO VER EL EPISODIO 11 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El nuevo capítulo de “Jujutsu Kaisen” se podrá ver en Crunchyroll, plataforma que cuenta con los derechos de emisión ‘simulcast’ de la ficción en gran parte del mundo.

Para acceder, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta, buscar la producción, seleccionar la temporada 3 y reproducir el episodio 11 una vez que aparezca en la lista.

O, simplemente, acceder al LINK OFICIAL de la serie.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 11 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Estos son los horarios oficiales para ver el nuevo episodio de la primera parte de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” por país:

Países Horario Estados Unidos 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del jueves 19 de marzo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:30 a.m. del jueves 19 de marzo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:30 a.m. del jueves 19 de marzo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:30 a.m. del jueves 19 de marzo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:30 p.m. del jueves 19 de marzo España 4:30 p.m. del jueves 19 de marzo

TRÁILER DE LA PARTE 1 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 11 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “Colonia n.° 1 de Tokio, parte 5″, décimo primer episodio de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, es claro que continuará con la batalla entre Megumi Fushiguro contra Reggie Star dentro del Juego de la matanza.

También prepara el camino para la reaparición de un importante personaje y el incio del siguiente arco.

REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Junya Enoki le da voz a Yuji Itadori

Megumi Ogata le da voz a Yuta Okkotsu

Yuma Uchida le da voz a Megumi Fushiguro

Mikako Komatsu le da voz a Maki Zen’in

Daisuke Namikawa le da voz a Choso

Noriko Hidaka le da voz a Yuki Tsukumo

Yoshiko Sakakibara le da voz a Master Tengen

Kazuya Nakai le da voz a Kinji Hakari

Yuki Sakakihara le da voz a Kirara Hoshi

Koji Yusa le da voz a Naoya Zen’in

Tomokazu Sugita le da voz a Hiromi Higuruma

Satoshi Tsuruoka le da voz a Fumihiko Takaba

Yutaka Aoyama le da voz a Reggie Star

Neeko le da voz Kogane

El episodio 11 de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" profundiza en Reggie Star y su singular técnica de "Recreación Contractual" (Foto: MAPPA)

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