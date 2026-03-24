Los fans de “Jujutsu Kaisen” están a punto de despedirse—por ahora—del ‘Culling Game’. Y es que el episodio 12 de la temporada 3 del anime, titulado “Sendai Colony” (en español: “Colonia Sendai“), llega como un capítulo especial extendido... marcando el final de la primera parte del arco a través de Crunchyroll. Así, la serie se guarda un cierre cargado de acción antes de hacer una pausa y preparar su siguiente gran golpe. En ese sentido, ¿te gustaría disfrutarlo online? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que este episodio se perfila como un “mini evento” dentro de la tercera entrega de la producción, al tener una duración algo mayor a la habitual (27 minutos en total).

Además, después de varios capítulos centrados en Yuji Itadori y Megumi Fushiguro dentro de la Colonia de Tokio, ahora el foco se traslada a la Colonia de Sendai.

Allí, el protagonismo recae casi por completo en Yuta Okkotsu, el hechicero de grado especial que ya conocimos a fondo en la película “Jujutsu Kaisen 0”.

En ese sentido, lo veremos enfrentándose a una alianza de poderosos hechiceros y maldiciones en una especie de combate a varias bandas, donde cada participante entra al campo con sus propias motivaciones y habilidades letales.

Y, por supuesto, nombres como Takako Uro y Ryu Ishigori serán piezas clave de la batalla.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 12 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 12 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El capítulo está programado para estrenarse el jueves 26 de marzo del 2026, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

Y tal como mencioné previamente, corresponde al final de “The Culling Game Part 1”. O sea, al cierre del primer bloque de episodios del arco.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 12 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El capítulo 03x12 del anime se lanzará, a través de Crunchyroll, respetando el siguiente horario internacional:

Países Horario Estados Unidos 9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET) del jueves 26 de marzo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:30 a.m. del jueves 26 de marzo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:30 a.m. del jueves 26 de marzo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:30 p.m. del jueves 26 de marzo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:30 p.m. del jueves 26 de marzo España 5:30 p.m. del jueves 26 de marzo

Recuerda: los ‘simulcasts’ de “Jujutsu Kaisen” pueden demorar algunos minutos en aparecer en la portada de la plataforma de streaming, incluso aunque ya estén disponibles si los buscas directamente en la ficha de la serie.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 12 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El final de la primera parte del ‘Culling Game’ será exclusivo de Crunchyroll para la mayoría de territorios fuera de Japón, incluidos América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la CEI, India y el Sudeste Asiático.

Así, si ya sigues la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” semana a semana, no tendrás que cambiar de servicio: el episodio 12 aparecerá en la misma ficha donde ves el resto de capítulos.

No lo olvides: para acceder, necesitas contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Takako Uro es una de las figuras clave en el arco de la Colonia Sendai en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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