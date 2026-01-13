En la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen", la ejecución de Yuji Itadori fue reactivada y Yuta Okkotsu se estableció como el encargado oficial de llevarla a cabo (Foto: MAPPA)
Carla Ocaña
Luego del dramático enfrentamiento entre en los primeros capítulos de la del anime , donde se reveló que la ejecución de nuestro protagonista fue fingida para protegerlo de los altos mandos, ha llegado el momento de disfrutar del episodio 3 de la tercera entrega de la adaptación televisiva del manga de Gege Akutami. Así, en las siguientes líneas, te cuento cuál es su fecha de estreno, hora confirmada y link para verlo en Crunchyroll. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el capítulo se titula “Sobre el Juego del Sacrificio” (en inglés: “About the Culling Game“; la transcripción: ”Shimetsu Kaiyū ni Tsuite“) y, tal como te puedes imaginar, se centra en los preparativos para enfrentar el Culling Game.

Es decir, exploraremos diseñado por Kenjaku y descubriremos qué estrategias decidirán Yuji, Megumi, Yuta, Choso, Maki y Yuki para su futuro cercano.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El episodio se estrena el jueves 15 de enero del 2026, fecha que te recomiendo anotar en tu calendario.

Así, se continuará adaptando el arco de ‘The Culling Game’ (El Juego del Sacrificio), el cual es considerado por muchos fans como uno de los más oscuros del manga original.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Los horarios oficiales para ver el tercer capítulo de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” son los siguientes:

PaísesHorario
Estados Unidos9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del jueves 15 de enero
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica11:00 a.m. del jueves 15 de enero
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador12:00 p.m. del jueves 15 de enero
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico1:00 p.m. del jueves 15 de enero
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil2:00 p.m. del jueves 15 de enero
España6:00 p.m. del jueves 15 de enero

Cabe resaltar que la programación es referencial y el horario de lanzamiento podría variar ligeramente dependiendo de la emisión en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Fuera de Asia, la temporada 3 del anime “Jujutsu Kaisen” es un título exclusivo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Con eso en consideración, puedes ingresar al de la producción.

EL CALENDARIO DE ESTRENO DE LOS PRÓXIMOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

A continuación, repasa el calendario de estreno de los próximos capítulos de la tercera entrega de “Jujutsu Kaisen”.

  • Episodio 4: jueves 22 de enero del 2026
  • Episodio 5: jueves 29 de enero del 2026
  • Episodio 6: jueves 5 de febrero del 2026
  • Episodio 7: jueves 12 de febrero del 2026
  • Episodio 8: jueves 26 de febrero del 2026
  • Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026
  • Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026
  • Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026
  • Episodio 12 (Final): jueves 26 de marzo del 2026
A lo largo de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen", Yuji Itadori se encuentra lidiando con una intensa culpa por las acciones de Sukuna en Shibuya (Foto: MAPPA)
A lo largo de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen", Yuji Itadori se encuentra lidiando con una intensa culpa por las acciones de Sukuna en Shibuya (Foto: MAPPA)

