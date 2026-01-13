Luego del dramático enfrentamiento entre Yuji Itadori y Yuta Okkotsu en los primeros capítulos de la temporada 3 del anime “Jujutsu Kaisen”, donde se reveló que la ejecución de nuestro protagonista fue fingida para protegerlo de los altos mandos, ha llegado el momento de disfrutar del episodio 3 de la tercera entrega de la adaptación televisiva del manga de Gege Akutami. Así, en las siguientes líneas, te cuento cuál es su fecha de estreno, hora confirmada y link para verlo en Crunchyroll. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el capítulo se titula “Sobre el Juego del Sacrificio” (en inglés: “About the Culling Game“; la transcripción: ”Shimetsu Kaiyū ni Tsuite“) y, tal como te puedes imaginar, se centra en los preparativos para enfrentar el Culling Game.

Es decir, exploraremos las reglas del mortal juego diseñado por Kenjaku y descubriremos qué estrategias decidirán Yuji, Megumi, Yuta, Choso, Maki y Yuki para su futuro cercano.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El episodio se estrena el jueves 15 de enero del 2026, fecha que te recomiendo anotar en tu calendario.

Así, se continuará adaptando el arco de ‘The Culling Game’ (El Juego del Sacrificio), el cual es considerado por muchos fans como uno de los más oscuros del manga original.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Los horarios oficiales para ver el tercer capítulo de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” son los siguientes:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del jueves 15 de enero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. del jueves 15 de enero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. del jueves 15 de enero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. del jueves 15 de enero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. del jueves 15 de enero España 6:00 p.m. del jueves 15 de enero

Cabe resaltar que la programación es referencial y el horario de lanzamiento podría variar ligeramente dependiendo de la emisión en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Fuera de Asia, la temporada 3 del anime “Jujutsu Kaisen” es un título exclusivo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Con eso en consideración, puedes ingresar al LINK OFICIAL de la producción.

EL CALENDARIO DE ESTRENO DE LOS PRÓXIMOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

A continuación, repasa el calendario de estreno de los próximos capítulos de la tercera entrega de “Jujutsu Kaisen”.

Episodio 4: jueves 22 de enero del 2026

jueves 22 de enero del 2026 Episodio 5: jueves 29 de enero del 2026

jueves 29 de enero del 2026 Episodio 6: jueves 5 de febrero del 2026

jueves 5 de febrero del 2026 Episodio 7: jueves 12 de febrero del 2026

jueves 12 de febrero del 2026 Episodio 8: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 12 (Final): jueves 26 de marzo del 2026

A lo largo de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen", Yuji Itadori se encuentra lidiando con una intensa culpa por las acciones de Sukuna en Shibuya (Foto: MAPPA)

