El tercer episodio de la temporada 3 del anime “Jujutsu Kaisen” ha revelado información crucial sobre el juego mortal diseñado por Kenjaku. Y es que este capítulo, estrenado el pasado jueves 15 de enero del 2026, introduce a una variedad de nuevos personajes que desempeñarán roles cruciales en el arco del ‘Culling Game’ (‘Juego del sacrificio’) de la adaptación televisiva del manga de Gege Akutami. ¿Te gustaría conocerlos? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen 3” se centra en las consecuencias inmediatas del Incidente de Shibuya.

En ese sentido, seremos testigos de una serie de batallas mortales entre hechiceros en diez colonias a lo largo de Japón.

Así, Yuji Itadori debe participar en el juego con varios objetivos críticos: liberar a Satoru Gojo, proteger a Tsumiki Fushiguro y encontrar a la hechicera con la técnica específica para anular sellos y técnicas malditas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1“:

LOS NUEVOS PERSONAJES QUE APARECIERON EN EL EPISODIO 3 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3

1. Hana Kurusu

Empiezo la lista con Hana Kurusu, quien es la clave para liberar a Gojo. Resulta que esta joven es la anfitriona del poderoso hechicero Angel, con quien mantiene una alianza única en lugar de batallar por el cuerpo.

En ese sentido, la técnica de Angel—llamada “Jacob’s Ladder” (Escalera de Jacob)—es una de las más poderosas en todo el universo “Jujutsu Kaisen”, ya que puede anular cualquier técnica maldita.

Y sí, esta habilidad de cancelación de maldiciones es el único método para traer de vuelta a Gojo.

Hana Kurusu es un personaje fundamental en el arco 'Culling Game' del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

2. Kogane

Por otro lado, un Kogane es un Shikigami creado por Kenjaku para supervisar el ‘Culling Game’. Es decir, actúa como la interfaz entre los participantes y el juego.

Cabe resaltar que cada jugador recibe su propio Kogane al entrar a una colonia y, de esta manera, recibe información vital sobre las puntuaciones y las reglas.

En el anime "Jujutsu Kaisen", un Kogane es un tipo de Shikigami especializado que sirve como la interfaz principal para los participantes del "Juego del Sacrificio" (Foto: MAPPA)

3. Fumihiko Takaba

Finalmente, nos encontramos con Fumihiko Takaba, un comediante fracasado que adquiere energía maldita en el ‘Culling Game’.

Allí, su técnica es extraordinaria: cualquier situación o pensamiento que considere gracioso se vuelve realidad.

Por ejemplo, si él cree que es divertido que los ataques no le duelan, entonces no recibirá daño alguno.

Por lo tanto, esto lo convierte en una figura impredecible a lo largo de la temporada.

En un inicio, Fumihiko Takaba es presentado en el anime "Jujutsu Kaisen" como un comediante fracasado y un humano normal (Foto: MAPPA)

¿CÓMO VER “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

La tercera entrega del anime “Jujutsu Kaisen” forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por ende, para disfrutar de su tercera entrega cada jueves, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

