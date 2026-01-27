El episodio 5 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” marca un giro crucial en el arco del Juego del Sacrificio (Culling Game). Y es que, tras el devastador capítulo centrado en Maki Zenin y la masacre del clan Zenin, ahora la narrativa vuelve a seguir a Yuji Itadori y Megumi Fushiguro en su misión de reclutar aliados poderosos para liberar a Satoru Gojo del Prison Realm. De esta manera, por fin veremos la versión animada de Kinji Hakari y Kirara Hoshi, dos de los personajes más esperados por los lectores del manga de Gege Akutami.

Vale precisar que Hakari es un estudiante de tercer año de la Preparatoria de Hechicería de Tokio que fue suspendido tras enfrentarse físicamente a uno de sus superiores.

Además, se sabe que ha sido considerado por ​Satoru Gojo como uno de los pocos hechiceros con el potencial para sobrepasarlo.

En este episodio, Yuji y Megumi intentarán convencerlo para que se una a su causa. Esto después de que Yuta Okkotsu les advirtiera que el muchacho puede ser temperamental.

Asimismo, conoceremos a Kirara Hoshi, la leal mano derecha de Hakari, quien cumple un rol clave en su club de lucha clandestino.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 5 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3

El quinto capítulo de la tercera entrega del anime de MAPPA se estrena el jueves 29 de enero del 2026 en Crunchyroll.

Este lleva por título "Fever" (en español: "Pasión“), está dirigido por Masaomi Andō, fue escrito por Hiroshi Seko y tiene un guion gráfico a cargo de Shōta Goshozono.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

A nivel internacional, estos son los horarios confirmados para el lanzamiento del episodio 5 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”:

Países Horario Estados Unidos 9:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del jueves 29 de enero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:30 a.m. del jueves 29 de enero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:30 a.m. del jueves 29 de enero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:30 p.m. del jueves 29 de enero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:30 p.m. del jueves 29 de enero España 5:30 p.m. del jueves 29 de enero

Es importante aclarar que estos horarios son referenciales, por lo que podrían variar ligeramente dependiendo de la emisión en el streaming.

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 5 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Crunchyroll mantiene los derechos exclusivos de la distribución internacional del anime “Jujutsu Kaisen” en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio apenas se estrene, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Aquí puedes acceder al LINK OFICIAL de la producción.

LOS PRÓXIMOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

El calendario de estreno de “Jujutsu Kaisen” continúa de la siguiente manera:

Episodio 6: jueves 5 de febrero del 2026

jueves 5 de febrero del 2026 Episodio 7: jueves 12 de febrero del 2026

jueves 12 de febrero del 2026 Episodio 8: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 12 (Final): jueves 26 de marzo del 2026

Imagen promocional de la tercera temporada 3 de "Jujutsu Kaisen", anime que explora géneros como la fantasía, el terror, la intriga y la acción (Foto: MAPPA)

