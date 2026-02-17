“Jujutsu Kaisen” se ha consolidado como uno de los animes más comentados de los últimos años y su temporada 3, centrada en el arco del ‘Culling Game’, ha mantenido a los fans pendientes de cada jueves... día en el que un nuevo capítulo de la producción suele llegar a Crunchyroll. Así, en medio de este furor, la serie ha anunciado una breve pausa en su calendario antes del esperado episodio 8, el cual ya tiene una fecha de estreno confirmada. En ese sentido, si te gustaría saber más al respecto, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, justo antes de esta interrupción, el anime dejó a los espectadores al borde del asiento con un capítulo cargado de tensión que cerró en un gran ‘cliffhanger’ dentro del ‘Culling Game’ (o Juego de la Selección o del Sacrificio).

Por supuesto, esto ha incrementado las expectativas sobre lo que ocurrirá a partir del episodio 8, el cual ha sido descrito por el director de animación Hiromi Niwa como uno de los más emocionantes hasta ahora.

“Aunque nunca hayas visto ‘Jujutsu Kaisen’, puedes empezar directamente por el capítulo 55 (episodio 8). Y para que te resulte más fácil, lo ideal sería que vieras el episodio resumen para tener una visión general. No te preocupes, aún estás a tiempo de ponerte al día”, escribió el creativo en su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter).

¿POR QUÉ EL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” HA SIDO RETRASADO?

Pese a lo que muchos fans esperaban, este capítulo no se estrenará el 19 de febrero, sino que se ha movido hasta una semana después: exactamente, el jueves 26 de febrero del 2026 .

¿La razón? Pues, se trata de una pausa planificada dentro del calendario de emisión de la primera parte del ‘Culling Game’.

Y es que, como muchos recordamos, el cronograma completo de la temporada se compartió desde el inicio con este “respiro estratégico”... el cual coincide con el momento justo en el que el arco empieza a intensificarse.

Cabe resaltar que este tipo de pausas son frecuentes en producciones de alto nivel, ya que ayudan a mantener el estándar de calidad que las caracterizan.

¿QUÉ EMITIRÁ EL ANIME “JUJUTSU KAISEN” ESTE JUEVES 19 DE FEBRERO?

El espacio que deja el episodio 8 será ocupado por un programa especial de ‘recap’ que resume todo lo que ha pasado en la temporada hasta la fecha.

Se espera, entonces, que se reutilicen escenas de los anteriores capítulos, pero con una narración que ayude a que los espectadores repasen las reglas, los personajes implicados y los puntos de mayor tensión antes de entrar al nuevo tramo del arco.

Por lo tanto, si estás siguiendo la serie semanalmente, este especial te servirá para refrescar los detalles más técnicos de la trama.

Si vas atrasado, en cambio, es un momento razonable para ponerte al día antes de que el relato escale en dificultad y en carga emocional.

EL CALENDARIO DE ESTRENO DE “JUJUTSU KAISEN”

En consecuencia, el calendario de estreno de lo que queda de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” queda de la siguiente manera:

Episodio especial de recapitulación: jueves 19 de febrero del 2026.

jueves 19 de febrero del 2026. Episodio 8 (55 en total): jueves 26 de febrero del 2026.

jueves 26 de febrero del 2026. Episodio 9 (56 en total): jueves 5 de marzo del 2026.

jueves 5 de marzo del 2026. Episodio 10 (57 en total): jueves 12 de marzo del 2026.

jueves 12 de marzo del 2026. Episodio 11 (58 en total): jueves 19 de marzo del 2026.

jueves 19 de marzo del 2026. Episodio 12 (59 en total) - Final de temporada: jueves 26 de marzo del 2026.

