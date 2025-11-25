Tras el estreno de “Jujutsu Kaisen: Execution”, la expectativa por la tercera temporada del anime basado en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Gege Akutami aumenta, así que los fanáticos están pendientes de cada cada nuevo detalle de los nuevos episodios, que se estrenan en enero de 2026. Aunque la película incluye los dos primeros episodios del arco de The Culling Game, quieren saber más sobre el destino del protagonista Yuji Itadori.

Cuando comienza el mortal Juego de la Cosecha, el hechicero de Grado Especial Yuta Okkotsu es asignado para llevar a cabo la ejecución de Yuji por sus supuestos crímenes. Por lo tanto, ambos estudiantes de Satoru Gojo se enfrentarán en una épica batalla. ¿Yuji tiene alguna posibilidad?

Yuta es uno de los personajes más fuertes de “Jujutsu Kaisen”, mientras que Yuji continúa en su etapa de descubrimiento y evolución. La única opción para ganar podría ser Sukuna, no obstante, eso tendría un gran costo. La última vez que el Rey de las Maldiciones asumió el control causó una gran devastación.

En "Jujutsu Kaisen", Yuta Okkotsu es el hechicero especial asignado para ejecutar a Yūji Itadori (Foto: MAPPA)

LO QUE LOS ACTORES DE VOZ DE “JUJUTSU KAISEN” REVELARON SOBRE LA TEMPORADA 3

Durante el Anime Pasadena 2025, Adam McArthur, actor de doblaje en inglés de Yuji, habló sobre la pelea entre Yuji Itadoriy Yuta Okkotsu. “Yuta es considerado el segundo hechicero más fuerte después de Gojo, y Gojo es un monstruo muy poderoso. Es otro ejemplo de que Yuji es el perdedor, lo cual es su constante posición en la serie.”

“Si solo ves anime, estarás pensando: ‘Bueno, Yuta va a matar a Yuji, ¿cómo se libra de eso?’. No hay nada más divertido que ver a personajes que amas en situaciones imposibles. La temporada 3 sin duda será uno de esos casos.”, señaló a Screen Rant.

El actor que le da voz al protagonista de “Jujutsu Kaisen” también explicó desde dónde parte la tercera temporada. “La nueva parte que veremos en la película, retoma justo donde la dejamos, al final de Shibuya, y nos lleva al arco de The Culling Game.”

“De hecho, tuvimos un descanso de aproximadamente un año y medio entre mi última sesión de grabación y este nuevo material, suficiente para olvidar el trauma que experimenté con Yuji. Cuando volví al estudio, pensé: ‘Ah, sí, estamos tristes’. Pero ha sido bueno.”

“Todo se ve mejor que nunca”

En el mismo evento de anime y cosplay que se llevó a cabo el 8 y 9 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Pasadena, Kaiji Tang, el actor le da voz a Gojo en el doblaje inglés insinuó que la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” contendrá “algunas de las mejores historias y acciones de la serie”.

Asimismo, aseguró que MAPPA ha elevado el nivel del material original. “MAPPA lo está rompiendo todo. Su capacidad para mejorar el material original es simplemente increíble. Ya se puede apreciar en los avances de la tercera temporada: la animación, la coreografía, todo se ve mejor que nunca.”

“Algunas de las peleas del manga ya son increíbles, pero cuando MAPPA las consigue, de alguna manera las hace parecer aún más increíbles. Creo que los fans se volverán locos con lo que viene. Hay escenas de las que aún no puedo hablar, pero cuando MAPPA las anime... oh, va a romper Internet”, compartió con el medio antes mencionado.

Yuji Itadori podría tener una oportunidad de ganar la batalla en la temporada 3 de "Jujutsu Kaisen", pero el costo sería muy alto (Foto: Mappa)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí