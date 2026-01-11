Si estás disfrutando de la tercera temporada del anime “Jujutsu Kaisen”, seguro te has dado cuenta de que el estudio MAPPA transformó el opening de los nuevos episodios en una increíble experiencia visual que trasciende la animación convencional. ¿La razón? Pues, esta secuencia de apertura está repleta de referencias a obras de arte que anticipan la tragedia y el caos que trae consigo el arco ‘Culling Game’ (’Juego del Sacrificio’). Así, si te gustaría descubrir cada uno de estos guiños, aquí te los presento.

Vale precisar que la canción que acompaña el opening de “Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1” es “Aizo” de King Gnu, la cual establece el tono oscuro que caracteriza a la tercera entrega de la producción.

De esta manera, adelanta que se abordarán temas como el sacrificio, la inevitabilidad y la tragedia.

Antes de continuar, disfruta de la secuencia de apertura de la temporada:

LAS REFERENCIAS AL MUNDO DEL ARTE EN EL OPENING DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

1. “El Grito” de Edvard Munch

Empiezo la lista con “El Grito” (“The Scream”) de Edvard Munch, la icónica pintura noruega de 1893 que representa el terror silencioso. En el opening, funciona como un presagio del sufrimiento que experimentarán los personajes.

La referencia a “El Grito” de Edvard Munch en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

2. “Ophelia” de Sir John Everett Millais

Por otro lado, vemos a Mai Zenin flotando en el agua rodeada de flores, lo que supone una clara referencia a “Ophelia” (1852) de Sir John Everett Millais. Y aunque la superficie del agua aparenta calma, oculta oscuridad.

La referencia a “Ophelia” de Sir John Everett Millais en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

3. “Dos Niños Durmiendo” de Peter Paul Rubens

“Dos Niños Durmiendo” (“Two Sleeping Children“) de Peter Paul Rubens, mientras tanto, aparece reflejada en Mai y Maki Zenin dormidas juntas.

La referencia a “Dos Niños Durmiendo” de Peter Paul Rubens en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

4. “El Beso” de Gustav Klimt

Si bien “El Beso” (“The Kiss”) de Gustav Klimt es símbolo de amor y cercanía, MAPPA reinterpreta la pintura con Yuta Okkotsu y Rikka Orimoto como protagonistas, pero con un tono perturbador.

La referencia a “El Beso” de Gustav Klimt en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

5. “Madre Muerta” de Egon Schiele

“Madre Muerta” (“Dead Mother”) del expresionista austriaco Egon Schiele es una obra que refleja la ausencia materna y la desconexión emocional. En el opening, aparece vinculada al origen de Yuji Itadori.

La referencia a “Madre Muerta” de Egon Schiele en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

6. “Camille Monet y un niño en el jardín del artista en Argenteuil” de Claude Monet

“Camille Monet y un Niño en el Jardín del Artista en Argenteuil” (“Camille Monet and a Child in the Artist’s Garden in Argenteuil”) de Claude Monet, por su parte, está representada en Panda y Yaga Masamichi. Ambos hacen referencia a los vínculos familiares... incluso entre seres malditos.

La referencia a "Camille Monet y un niño en el jardín del artista en Argenteuil" de Claude Monet en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

7. El arte de Utagawa Kuniyoshi

Un guiño al artista japonés Utagawa Kuniyoshi, famoso por sus xilografías de guerreros, también aparece en el opening.

La referencia al arte de Utagawa Kuniyoshi en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

8. “A Dark Night’s Flashing” de Yoko Tadanori

Finalmente, “A Dark Night’s Flashing” de Yoko Tadanori se muestra en un guiño a las calles oscuras de Tokio en forma de “Y”... perfectas para reflejar los caminos que se cruzan durante el ‘Culling Game’.

La referencia a“A Dark Night’s Flashing” de Yoko Tadanori en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí