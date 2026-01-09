“Jujutsu Kaisen”, el fenómeno mundial creado por Gege Akutami, ha alegrado la vida de sus fans alrededor del mundo con el lanzamiento de su esperadísima tercera entrega. Así, tras el devastador Incidente de Shibuya—que dejó al mundo de los hechiceros al borde del colapso—, los nuevos capítulos del anime de Crunchyroll prometen elevar la tensión a niveles nunca vistos. En ese sentido, la pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿cuántos episodios tiene la parte 1 de la temporada 3 de la producción? Pues, te invito a descubrir la respuesta en las siguientes líneas.

Vale precisar que esta entrega del show televisivo adapta el denominado “Culling Game” (Juego del Sacrificio), un torneo mortal orquestado por Kenjaku en el que hechiceros y usuarios de maldiciones luchan entre sí.

Es decir, se espera que la narrativa se vuelva más estratégica, con enfrentamientos clave y la incorporación de nuevos personajes, como Kinji Hakari, Kirara Hoshi y Naoya Zenin.

Lo cierto es que Yuji Itadori y sus compañeros no solo deberán sobrevivir al juego, sino también trabajar para liberar a Satoru Gojo y rescatar a Tsumiki Fushiguro, quien se ve forzada a participar en el torneo.

Antes de continuar, mira el opening de “Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1“:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3 PARTE 1?

La primera parte de la tercera entrega del anime consta de 12 episodios , los cuales están programados para estrenarse de manera semanal, entre enero y marzo del 2026.

Sin embargo, es importante destacar que habrá una pausa programada el 19 de febrero, cuando se transmitirá un capítulo recopilatorio especial.

Por lo tanto, el calendario de lanzamiento de “Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1" queda establecido de la siguiente manera:

Episodios 1 y 2: jueves 8 de enero del 2026

jueves 8 de enero del 2026 Episodio 3: jueves 15 de enero del 2026

jueves 15 de enero del 2026 Episodio 4: jueves 22 de enero del 2026

jueves 22 de enero del 2026 Episodio 5: jueves 29 de enero del 2026

jueves 29 de enero del 2026 Episodio 6: jueves 5 de febrero del 2026

jueves 5 de febrero del 2026 Episodio 7: jueves 12 de febrero del 2026

jueves 12 de febrero del 2026 Episodio 8: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 12 (Final): jueves 26 de marzo del 2026

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS SIGUIENTES EPISODIOS DE “JUJUTSU KAISEN 3”?

Hasta el momento, solo se tiene información oficial sobre la primera parte de “Jujutsu Kaisen 3”.

No obstante, se espera que la temporada completa tenga entre 24 y 26 episodios en total.

Esto implica que habrá una segunda parte, aunque su fecha de lanzamiento todavía es un misterio.

¿CÓMO VER “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3 PARTE 1?

La tercera entrega del anime "Jujutsu Kaisen" forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Entonces, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Recuerda que su horario de emisión es el siguiente:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. España 6:00 p.m.

Yuji Itadori comienza la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" como el "enemigo número uno" de la sociedad de hechicería (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí