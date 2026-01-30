El regreso de “Jujutsu Kaisen” con su tercera temporada no solo emocionó a millones de fans del anime alrededor del mundo, sino que también capturó la atención de quien más importa: Gege Akutami, el creador del manga original. Resulta que, en un comentario oficial publicado en la Weekly Shonen Jump que acompaña al capítulo 20 de “Jujutsu Kaisen Módulo”, el mangaka expresó su admiración por un aspecto crucial que el estudio MAPPA logró implementar desde el inicio del arco del ‘Culling Game’. ¿Quieres saber qué dijo exactamente? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la tercera entrega del anime de Crunchyroll representa un punto de inflexión para la franquicia.

Y es que el ‘Culling Game’ es considerado por muchos como uno de los arcos más complejos y ambiciosos del material original, al introducir nuevos personajes como Kinji Hakari, Hiromi Higuruma y Kirara Hoshi, además de explorar el pasado oscuro de Yuji Itadori y la manipulación de Kenjaku.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

¿QUÉ OPINA GEGE AKUTAMI SOBRE LA TEMPORADA 3 DEL ANIME “JUJUTSU KAISEN”?

Tal como reportó la cuenta @Go_Jover en X (red social antes conocida como Twitter), Gege Akutami escribió sobre los nuevos episodios del anime en un comentario oficial publicado en la Weekly Shonen Jump.

“¡El estilo artístico ha cambiado desde el arco del Culling Game del anime! ¡Ahora tiene esta sensación realmente genial de ‘pintado a mano’!”, manifestó el autor.

Esto implica que el artista le ha dado su respaldo al proyecto audiovisual en un momento clave, justo cuando algunos espectadores han cuestionado ciertas decisiones narrativas y visuales del estudio MAPPA.

Yuji Itadori en la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen", la cual tiene un estilo visual muy característico (Foto: MAPPA)

EL ESTILO VISUAL DE LA TEMPORADA 3 DEL ANIME “JUJUTSU KAISEN”

La mención al aspecto “pintado a mano” del anime no es casual. Y es que, desde el mismísimo opening de la temporada, los fans han identificado un cambio en la paleta de colores, la textura de las animaciones y el uso de referencias artísticas históricas.

Como muchos sabemos, el nuevo tema de apertura, “Aizo” de King Gnu, está acompañado de imágenes que recrean obras maestras como “Madre Muerta” de Egon Schiele, “El Grito” de Edvard Munch y “El Beso” de Gustav Klimt.

De esta manera, se establece un tono más más sombrío y maduro que en anteriores entregas.

Por supuesto, el comentario de Akutami también resalta el trabajo del director Shota Goshozono, quien regresó tras dirigir la aclamada segunda temporada del anime.

Y tú, ¿estás de acuerdo con sus palabras?

