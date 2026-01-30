El compositor Yoshimasa Terui ha confirmado que el soundtrack oficial de la tercera entrega del anime “Jujutsu Kaisen” se compone de más de 32 pistas en total, las cuales musicalizan algunos de los combates más esperados del arco de “The Culling Game - Part 1”. Desde el emotivo tema “Execution” que abre la temporada... hasta la intensa “Burying” que acompaña la batalla de Maki contra el clan Zenin, resulta que cada canción fue diseñada para amplificar la tensión y el dramatismo de los nuevos episodios disponibles en Crunchyroll.

Según anunció la cuenta oficial de X (red social conocida antes como Twitter) del compositor, el álbum fue publicado el viernes 30 de enero del 2026 en las principales plataformas de streaming.

Este lanzamiento incluye una versión seleccionada de 32 canciones con una duración total de 1 hora y 16 minutos.

Sin embargo, debes saber que el soundtrack completo no estará disponible hasta el miércoles 15 de abril del 2026, cuando se libere la versión definitiva.

LA LISTA DE CANCIONES DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3

La banda sonora de “Jujutsu Kaisen: The Culling Game Part 1” contiene las siguientes pistas instrumentales compuestas por Yoshimasa Terui:

1. “Execution” – 1:31 (tema que establece el tono oscuro de la temporada)

2. “Cold Open” – 2:13 (acompaña las primeras secuencias tras el Incidente de Shibuya)

3. “Will” – 2:27 (refleja la determinación de los personajes)

4. “Brothers Are Just Like that” – 2:10 (aparece durante las escenas entre Yuji y Choso)

5. “Hunter” – 5:05 (tema de tensión y persecución)

6. “Executioner” – 2:38

7. “The Front of The Back” – 3:49 (musicaliza el enfrentamiento entre Yuji e Yuta)

8. “The Eldest Brother of ‘Ten’ Siblings” – 2:05 (acompaña la batalla entre Choso y Naoya)

9. “One More Time” – 2:07

10. “The Culling Game” – 2:39 (tema principal del arco)

11. “Help People” – 1:54

12. “Operation” – 1:34

13. “That Place” – 2:00 (momento emotivo y reflexivo)

14. “At the Tombs of the Star” – 3:10

15. “Connection” – 2:15

16. “Ritual and Condition” – 3:10 (con Aoki Takamasa)

17. “The Hidden Side” – 2:42 (con Aoki Takamasa)

18. “To the Other Shore” – 3:00 (con Aoki Takamasa)

19. “Colony” – 4:02 (con Yuki Kanesaka)

20. “Each Path” – 3:36 (con Yuki Kanesaka)

21. “Lineage” – 1:36

22. “Monotonously Rings the Little Bell” – 4:01 (basada en la romanza rusa “Odnozvuchno gremit kolokol’chik”; con intérpretes corales y arreglos acreditados a Alexander Gurilyov)

23. “Oppose” – 1:08

24. “Burying” – 1:44 (suena durante la devastadora pelea de Maki contra el clan Zenin)

25. “Sudden Blow” – 0:46

26. “Defeat Here” – 1:36 (musicaliza el combate entre Maki y Jinichi)

27. “Shoreline” – 0:46

28. “Projection” – 1:15 (acompaña el enfrentamiento final entre Maki y Naoya)

29. “Moment” – 0:54

30. “How to Bloom” – 2:54

31. “A Changing World” – 3:56

32. “Notification” – 1:45

La pista más extensa del álbum es “Hunter” con 5 minutos y 5 segundos, mientras que las más breves son “Sudden Blow” y “Shoreline”, ambas de apenas 46 segundos.

Un detalle especial es la inclusión de “Monotonously Rings the Little Bell”, una adaptación de la famosa romanza rusa “Odnozvuchno gremit kolokol’chik” compuesta originalmente por Alexander Gurilyov en el siglo XIX, que aparece en la emotiva escena entre Maki y Mai junto a la orilla del mar.

¿DÓNDE ESCUCHAR EL SOUNDTRACK OFICIAL DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Como mencioné previamente, el soundtrack de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” ya está disponible en las principales plataformas de streaming musical:

No lo olvides: el lanzamiento completo, que podría incluir pistas adicionales y versiones extendidas, llegará el 15 de abril del 2026.

EL OPENING Y EL ENDING DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3

Además del soundtrack instrumental, la tercera entrega de “Jujutsu Kaisen” cuenta con canciones de apertura y cierre interpretadas por artistas reconocidos.

El opening “AIZO” está a cargo de King Gnu, la misma banda de rock alternativo japonesa que interpretó “SPECIALZ” en la segunda temporada y “Ichizu” para la película “Jujutsu Kaisen 0”.

Por otro lado, el ending “Yoake no Uta” está interpretado por jo0ji y se caracteriza por su tono melancólico y reflexivo.

