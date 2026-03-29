En agosto del 2026, el universo de “Jujutsu Kaisen” tendrá su momento decisivo. Y es que el festival presencial “JUJU FES 2026 -5th Anniversary-”, que se realizará el 29 y 30 de ese mes en el K Arena Yokohama, se perfila como el escenario ideal para compartir más detalles sobre el estreno de la ya confirmada temporada 4, enfocada en la segunda parte del ‘Culling Game’. Y aunque esta entrega todavía no tiene fecha exacta, los reportes especializados hablan de una ventana de lanzamiento en el 2027, por lo que cualquier actualización durante el evento será clave para quienes siguen el anime de Crunchyroll.

Vale precisar que el JUJU FES 2026 se realizará en un formato de fin de semana, con actividades tanto sábado como domingo.

Asimismo, el festival llega acompañado de un nuevo visual por el quinto aniversario, el cual reúne a los personajes centrales del arco del Juego de la Matanza, reforzando que la atención sigue puesta en esta saga.

La tercera y última parte de la ilustración que conmemora el quinto aniversario del anime "Jujutsu Kaise" se publicó en marzo del 2026 (Foto: MAPPA)

La ilustración conecta con los posters previos del mismo aniversario y sirve como antesala gráfica de lo que se verá en la próxima tanda de episodios.

De esta manera, el mensaje para el fandom es claro: la celebración del 2026 no solo mira al pasado, sino que prepara el terreno para el futuro cercano del anime.

Así se ve la imagen promocional completa del quinto aniversario del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL JUJU FES 2026?

Tal como mencioné previamente, el JUJU FES 2026 se llevará a cabo el sábado 29 y el domingo 30 de agosto del 2026 en el K Arena Yokohama, ubicado en la prefectura de Kanagawa, Japón.

Ambos días compartirán un esquema similar de horarios, con apertura de puertas por la tarde y un bloque principal de actividades que incluirá conversaciones con el elenco y presentaciones musicales.

Cabe resaltar que este formato de dos fechas permite repartir anuncios y segmentos especiales, por lo que no se descarta que las posibles novedades sobre la temporada 4 se revelen de manera escalonada entre el primer y el segundo día.

¿QUIÉNES SON LOS INVITADOS AL JUJU FES 2026?

El cartel de JUJU FES 2026 combina a los seiyuu de los protagonistas con los artistas de openings y endings que han acompañado la serie en estos cinco años.

El Día 1 tendrá en el escenario a Junya Enoki, Megumi Ogata, Yuichi Nakamura, Takahiro Sakurai, Nobunaga Shimazaki, Junichi Suwabe, Daisuke Namikawa, Kazuya Nakai y Hiroki Tochi, junto a los shows de Who-ya Extended (segundo opening de la temporada 1), Tatsuya Kitani (apertura del arco “Hidden Inventory / Premature Death” en la temporada 2) y jo0ji, a cargo de uno de los endings de la temporada 3.

Para el Día 2, se repite Junya Enoki y se suman Yuma Uchida, Asami Seto, Mikako Komatsu, Kenjiro Tsuda, Takahiro Sakurai, Koji Yusa y Tomokazu Sugita; y en la parte musical estarán ALI (ending inicial del anime), Hitsujibungaku (tema final del arco de Shibuya) y nuevamente jo0ji, lo que deja espacio para performances especiales que los fans reconocerán apenas suenen los primeros acordes.

¿POR QUÉ EL JUJU FES 2026 PODRÍA ADELANTAR NOVEDADES SOBRE LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Para alegría de los seguidores de la franquicia, los antecedentes juegan a favor de la teoría de que en el JUJU FES 2026 habrá noticias importantes sobre la cuarta temporada de la serie.

Lo cierto es que, en celebraciones pasadas, los eventos del aniversario se utilizaron para mostrar primeros avances, revelar ventanas de emisión y confirmar arcos argumentales.

De hecho, la temporada 3 tuvo su gran adelanto durante un especial celebrado el año anterior.

Por lo tanto, no sería descabellado pensar que el festival de Yokohama repita la fórmula con un nuevo teaser, un póster clave o incluso la confirmación del trimestre en el que se emitirá la cuarta entrega del anime en Japón.

Eso sí, hasta ahora los organizadores no lo han garantizado de forma oficial, por lo que conviene manejar las expectativas con calma.

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