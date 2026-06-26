Durante la celebración del 15.º aniversario de MAPPA, el estudio de animación compartió el primer tráiler de la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, titulada “The Culling Game - Part 2”. El avance de un minuto revela los enfrentamientos más caóticos y definitivos de este arco, pero empieza con Kenjaku, el hechicero milenario que orquestó el torneo mortal con el objetivo de fusionar al Maestro Tengen con todos los seres humanos de Japón, lanzando el Reino Prisión a lo más profundo del océano para evitar a toda costa que Gojo sea liberado.

El video también revela los enfrentamientos más caóticos y definitivos de la cuarta temporada del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. De hecho, confirma la brutal batalla de Kinji Hakari contra Hajime Kashimo, y brinda un rápido vistazo de Yuki Tsukumo y Choso formando equipo para enfrentar a Kenjaku, quien se reúne con altos mandos del gobierno de los Estados Unidos.

Pero lo que más ha llamado la atención del primer tráiler de la nueva temporada de “Jujutsu Kaisen” es la escena final, que muestra a Megumi Fushiguro bajo una presión extrema dentro de las colonias del juego, y a Yuji Itadori sin sus características marcas debajo de los ojos. ¿Qué significa?

En las escenas finales del primer tráiler de la temporada 4 de "Jujutsu Kaisen", Yuji no tiene las características marcas de Sukuna en el rostro (Foto: MAPPA)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ÚLTIMA ESCENA DE YUJI EN EL TRÁILER DE “JUJUTSU KAISEN 4”?

En los últimos segundos del tráiler, se muestra a un Yuji sin las características marcas de Sukuna en el rostro, lo que sugiere que la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” podría terminar con el gran momento en que el Rey de las Maldiciones abandona el cuerpo del protagonista.

Recordemos que, Sukuna resucitó a Yuji bajo la condición de que, al pronunciar la palabra “Encadenar”, tomaría el control del cuerpo por 1 minuto. Prometió no matar ni lastimar a nadie durante ese tiempo. Pero utiliza un vacío legal para abandonar ese cuerpo y poseer el de Megumi, quien está en su peor momento psicológico.

El avance muestra a Megumi al límite, preparándose para invocar a Mahoraga. Lo que confirma que Megumi está a punto de ser emboscado por el Rey de las Maldiciones en su propio terreno. Lo siguiente se puede considerar spoiler, si no has revisado el manga.

¿Qué sucede en el manga?

La transferencia de Sukuna del cuerpo de Yuji Itadori al de Megumi Fushiguro ocurre en el capítulo 212 del manga. Después de pronunciar la palabra clave “Enchain”, Sukuna ejecuta un plan maestro fríamente calculado: concentra su energía en el dedo a Yuji y se lo arranca para obligar a Megumi a tragárselo.

A partir de ese momento, Megumi se convierte en el nuevo recipiente de Sukuna, quien ya o está reprimido en una “jaula”. Debido a que la voluntad de Megumi estaba completamente quebrada, Sukuna toma el control. Esto da pase al enfrentamiento final contra Sukuna, que podría ser el eje central de una quinta temporada de “Jujutsu Kaisen” o tal vez ¿una película?

El tráiler de la cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen" insinúa el contrato vinculante que permite a Sukuna tomar posesión de Megumi Fushiguro (Foto: MAPPA)

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