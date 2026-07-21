“Jujutsu Kaisen” está viviendo un momento especial en la señal de Adult Swim Latinoamérica. Y es que el canal decidió apostar fuerte por el anime basado en el manga de Gege Akutami y lo hizo por partida doble. Así, si eres de los que sigue de manera casi religiosa las aventuras de Yuji Itadori y compañía, o si simplemente quieres saber cuándo prender la tele para no perderte ni un capítulo de la serie, aquí te pongo al día con los horarios y las fechas en las que se transmite la producción en esta alternativa más allá del streaming.

Vale precisar que el show televisivo narra la historia de Yuji Itadori, un estudiante que se convierte en huésped de una maldición legendaria.

Y, a partir de allí, nuestro protagonista se une a un poderoso grupo de hechiceros para aprender a controlarla y enfrentar a otros espíritus peligrosos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen”:

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN” EN ADULT SWIM?

La temporada 2 del anime, compuesta por 23 episodios, debutó en Adult Swim Latinoamérica el pasado martes 14 de julio del 2026 con emisiones de lunes a viernes.

Ese primer día, según TVLaint, el horario fue a las 22:08 horas para Perú y Colombia, 23:08 horas para Chile y 00:08 horas para Argentina.

Eventualmente, desde el miércoles 15 de julio, “Jujutsu Kaisen” pasó a transmitirse a las 21:53 horas para Perú y Colombia, 22:53 horas para Chile y 23:53 horas para Argentina.

Importante: esta entrega de la producción está programada para emitirse hasta el jueves 13 de agosto.

Cabe resaltar que los primeros cinco capítulos de la temporada adaptan el arco “El tesoro escondido”, centrado en la juventud de Satoru Gojo y Suguru Geto.

Mientras tanto, el resto desarrolla “El incidente de Shibuya”, uno de los tramos más comentados del manga.

¿CUÁNDO LLEGA LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” A ADULT SWIM?

A partir del viernes 14 de agosto del 2026, Adult Swim estrena la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”, con 12 episodios, en el mismo horario de lunes a viernes hasta el lunes 31 de agosto.

Esta entrega, por su parte, adapta la primera parte del arco ‘Culling Game’ (’Los juegos del sacrificio’), en el que Yuji Itadori y sus aliados participan en un sangriento torneo diseñado por el hechicero Kenjaku.

¿HABRÁ MÁS TEMPORADAS DE “JUJUTSU KAISEN”?

La respuesta corta es SÍ. Una cuarta temporada del anime ya se encuentra en producción.

Así, se espera que la producción continúe adaptando el arco ‘Culling Game. Sin embargo, MAPPA todavía no ha establecido una fecha de estreno para esta nueva tanda de capítulos.

La tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" adapta el arco de "Los Juegos del Sacrificio" (Foto: MAPPA)

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