Después de tan solo siete episodios, la primera parte de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” tendrá una pausa. Pero ¿cuánto durará este receso? ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar los fanáticos del popular anime para ver el octavo capítulo? Debido a que The Culling Game ya empezó, la serie que adapta el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami se encuentra en un momento intenso y emocionante, así que no se trata de una buena noticia para los fans. Esto es lo que debes saber sobre la pausa y el calendario de estreno de este título.

Aunque no es un anuncio que agrade a los seguidores del exitoso anime, no es una novedad. Cuando la serie compartió su calendario de estreno, aclaró que tendría una pausa de una semana después del séptimo episodio, es decir, el 19 de febrero de 2026 no habrá nuevo capítulo. Entonces, ¿qué se emitirá en esa fecha?

NO HABRÁ NUEVO EPISODIO DE “JUJUTSUS KAISEN” ESTE 19 DE FEBRERO

En lugar de emitirse el octavo capítulo de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, este 19 de febrero, se transmitirá un episodio especial del exitoso anime shonen. Con esto se busca rememorar los momentos claves de esta primera parte, antes de los eventos más impactantes del Juego de la matanza.

Yuji Itadori y Kinji Hakari se enfrentaron en el séptimo episodio de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

Este capítulo especial incluirá un resumen de los primeros siete episodios de la tercera entrega. Además, incluirá una narración recién grabada para explicar los sucesos más importantes.

Aunque se espera que el episodio recapitulativo se emita en el horario habitual del anime en Japón, no se ha anunciado si el mismo estará disponible en la plataforma de Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional de la serie.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSUS KAIZEN”?

El octavo capítulo de la tercera temporada de “Jujutsu Kaizen” se estrenará el 26 de febrero de 2026 en Japón y en simultáneo en Crunchyroll. Tras la breve pausa, los nuevos episodios se emitirán semanalmente hasta el 26 de marzo de 2026.

Se trata de un capítulo muy esperado por los fanáticos, ya que el Culling Game es cada vez más emocionante. En el anterior episodio, Yuji y Megumi entran a una colonia en busca de puntos para agregar una regla al Viaje a la Extinción.

Kirara Hoshi en una escena del séptimo episodio de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí