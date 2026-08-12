“Jujutsu Kaisen”, “The Apothecary Diaries” y “Chainsaw Man” son algunos de los animes más populares y exitosos de los últimos años. Por lo tanto, no es una sorpresa que formen parte de la nueva temporada de la experiencia inmersiva que tendrá lugar en The Loop, un nuevo destino comercial rotativo ubicado en el centro comercial Westfield Topanga en Canoga Park, California, Estados Unidos. ¿Quieres conocer más detalles sobre este evento organizado por Crunchyroll y Three Ten Merchandising Services? A continuación, te comparto la fecha y otros datos relevantes.

Mira también: Los animes que llegan a Netflix en agosto de 2026

De acuerdo con la descripción del sitio web de The Loop, se trata de un espacio comercial itinerante que” ofrece mercancía exclusiva, artículos de colección, ropa y ambientes temáticos inspirados en las marcas de entretenimiento, franquicias, juegos, música y momentos culturales más importantes del mundo.”

El primer capítulo de esta experiencia inmersiva se realizó entre junio y agosto y se centró en títulos como “Solo Leveling”, “Sentenced to Be a Hero” y “Bananya”, con pruebas de rango de cazador y activaciones interactivas. Mientras que el segundo capítulo incorpora experiencias y productos inspirados en “Jujutsu Kaisen”, “The Apothecary Diaries” y “Chainsaw Man”.

"Jujutsu Kaisen", que actualmente está en fase de producción de su cuarta temporada, es uno de los animes que participa de esta experiencia inmersiva de Crunchyroll (Foto: Mappa)

FECHA DE LA FASE 2 DE CRUNCHYROLL EN THE LOOP

El capítulo 2 de la colaboración de Crunchyroll en el espacio comercial The Loop estará disponible desde el 22 de agosto hasta el 18 de octubre de 2026.

Fecha de inauguración: Sábado, 22 de agosto de 2026.

Fecha de finalización: Viernes, 18 de octubre de 2026.

Duración: Esta fase tendrá una temporada limitada de otoño que durará aproximadamente dos meses.

Ubicación: Westfield Topanga Mall (Canoga Park, CA), en la planta baja cerca del área de comida y accesos principales de valet parking.

¿CÓMO ACCEDER AL CRUNCHYROLL EN THE LOOP?

Para acceder al evento Crunchyroll Anime Activation at The Loop, la entrada general es completamente gratuita y abierta para todas las edades. El ingreso se organiza principalmente por orden de llegada.

Los que cuentan con una membresía premium activa de Crunchyroll reciben beneficios exclusivos en este tipo de eventos, que incluyen acceso garantizado temprano o preferencial en horarios específicos.

A partir del 22 de agosto de 2026, la tienda y las áreas interactivas cambiarán por completo su diseño para dar paso a réplicas, escenarios fotográficos y mercancía exclusiva de las series anime “Jujutsu Kaisen”, “The Apothecary Diaries” y “Chainsaw Man”.

"Chainsaw Man", que prepara su segunda temporada, también forma parte del segundo capítulo de la experiencia inmersiva de Crunchyroll (Foto: Mappa)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí