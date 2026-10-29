La despedida del manga “Jujutsu Kaisen” todavía da de qué hablar. Y es que la obra creada por Gege Akutami ha presentado el tráiler de su exhibición final: una muestra pensada para que los fans recorran el proceso creativo detrás de uno de los relatos más comentados de la famosa revista Shonen Jump. Así, ¿te gustaría saber más respecto a la exposición perfecta para los seguidores de la historia de Yuji Itadori, Satoru Gojo y compañía? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

¿QUÉ ES LA EXHIBICIÓN FINAL DE “JUJUTSU KAISEN”?

Según la web oficial de la muestra, esta cierra el recorrido de una exhibición que comenzó en Shibuya en el 2024 y superó los 300 mil visitantes en todo el país.

Y, tal como te puedes imaginar, aquí se expondrá el proceso de creación de la obra con comentarios del autor. Asimismo, se explicará cómo se produjo “Jujutsu Kaisen: Modulo”.

Además, habrá storyboards y borradores inéditos de los volúmenes 28 a 30 del manga, así como una sesión de preguntas y respuestas de Akutami sobre el Arco de la Batalla Siniestra en Shinjuku.

EL TRÁILER DE LA EXHIBICIÓN FINAL DE “JUJUTSU KAISEN”

El tráiler, publicado en YouTube el pasado lunes 26 de octubre del 2026, ya cuenta con más de un millón de reproducciones y presenta a la muestra como la última gran exposición de la obra original.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO LA EXHIBICIÓN FINAL DE “JUJUTSU KAISEN”?

La exhibición es presencial y está fijada del 25 de diciembre del 2026 al 25 de enero del 2027, en Tokio.

El ticket tiene fecha y hora asignadas. En ese sentido, respeta los siguientes precios:

La entrada general cuesta 2,200 yenes (aproximadamente 13.94 dólares).

La de secundaria y preparatoria, 1,600 yenes (10.14 dólares).

La de niños de 4 años a primaria, 1,000 yenes (6.33 dólares).

¿CUÁNDO LLEGA LA TEMPORADA 4 DEL ANIME “JUJUTSU KAISEN”?

Por supuesto, este evento especial antecede a la esperadísima temporada 4 del anime “Jujutsu Kaisen”, la cual abordará la segunda parte del arco ‘Culling Game’ y se estrenaría en algún momento del 2027.

Importante: el anuncio de la exposición llegó con ilustraciones inéditas de Yuta y Rika que puedes ver debajo de estas líneas.

Este es el arte promocional principal dibujado por el autor Gege Akutami para la exposición final de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Shueisha)

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