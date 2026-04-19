Desde 2020, los openings de anime se han convertido en algo más que simples introducciones: son cartas de presentación emocionales que condensan el tono, el conflicto y la esencia de cada serie. En estos últimos años, estudios y músicos han apostado por combinaciones muy cuidadas de animación, montaje y temas musicales que se quedan pegados en la cabeza y en el corazón del fandom; por tal motivo, te damos a conocer las mejores intros, que en varios casos nos cuentan una breve historia, adelantan giros clave o marcan la identidad de la producción que veremos.

LOS 5 MEJORES OPENINGS DE ANIME

A continuación, mencionamos cuáles son los mejores openings de anime que son una obra maestra. Vale precisar que la lista fue realizada por el sitio web especializado CBR, que identifica casi una decena de intros, pero aquí seleccionamos 5.

Opening de “Jujutsu Kaisen” – Temporada 2

El opening principal de la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen” es “Ao no Sumika”, interpretado por Tatsuya Kitani.

A nivel musical es un tema de rock alternativo muy melódico, con un arranque relativamente suave que va creciendo en intensidad hasta explotar en el estribillo, lo que encaja con el tono más emocional y nostálgico del arco de pasado de Gojo.

Visualmente, el opening mezcla escenas luminosas y veraniegas de la época escolar de Gojo y Geto con imágenes más oscuras y estilizadas que anticipan el drama y la ruptura entre los personajes. Usa mucho movimiento de cámara, siluetas y colores azules y morados que refuerzan esa sensación de recuerdo agridulce. Muestra una mini‑historia sobre la amistad y la tragedia, mientras vemos a los personajes clave que serán centrales en la temporada.

Opening de “Chainsaw Man”

El opening de “Chainsaw Man” es “KICK BACK”, interpretado por Kenshi Yonezu.

Musicalmente mezcla rock y pop con un ritmo acelerado, cambios bruscos y un estribillo muy pegadizo, lo que transmite la sensación de desorden, violencia y humor negro que tiene la serie.

Muestra a Denji, Power, Aki, Makima y compañía en escenas cotidianas que se mezclan con imágenes grotescas y surrealistas, además de un montón de guiños a películas de culto y de terror. En pocos segundos condensa locura visual, estilo sangriento y la vibra “tragicómica” del anime.

Opening de “Re:ZERO” – Temporada 2

El opening principal de la temporada 2 de “Re:ZERO -Starting Life in Another World-” es la canción “Realize”, interpretada por Konomi Suzuki.

Tiene un inicio melódico y algo melancólico que va subiendo de intensidad, reflejando bien el tono dramático y desesperado de esta temporada, donde Subaru enfrenta bucles cada vez más dolorosos y decisiones difíciles.

Respecto a lo visual, el opening combina primeros planos de Subaru, Emilia y el resto del elenco con escenas rápidas de acción y símbolos ligados a los resets y a la “muerte y regreso”.

Opening de “Attack on Titan” – Segunda parte de la temporada final

La segunda parte de la temporada final de “Attack on Titan” tiene como opening la canción “The Rumbling”, de la banda SiM.

Musicalmente es un tema de metal/rock muy pesado que transmiten la sensación de guerra abierta y destrucción masiva que domina esta fase de la historia. Visualmente, alterna planos frenéticos de titanes avanzando, batallas a gran escala y primeros planos de Eren en modo desatado.

Hay flashes del pasado y de los otros protagonistas, reforzando la idea de que todo el mundo está siendo arrastrado por la decisión de un solo personaje.

Opening de “Dandadan”

El opening de “Dandadan” se titula “Otonoke” y está interpretado por el dúo japonés Creepy Nuts.

Musicalmente mezcla rap, hip hop y rock con un ritmo frenético y muy bailable, lleno de cambios de intensidad que encajan con el tono caótico y humorístico del anime.

En cuanto a la animación es muy dinámica, pues muestra a Momo, Okarun y el resto del elenco en escenas cotidianas que se rompen de golpe con apariciones de fantasmas, aliens y fenómenos paranormales. Se usan colores saturados que refuerza la sensación de energía desbordada y de mezcla entre terror, comedia y acción sobrenatural.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí