Hay eventos que llegan cargados de muchísima expectativa y, aun así, dejan a gran parte del público con caras largas. Eso fue justo lo que pasó con “Jujutsu Kaisen” en su paso por el Anime Expo 2026: hubo celebración, elenco invitado y nostalgia a raudales, pero no todos los fans salieron satisfechos. En ese sentido, ¿te gustaría saber qué fue exactamente lo que faltó en este importante encuentro para los seguidores de la franquicia? Pues, aquí te cuento los detalles que debes conocer al respecto.

Vale precisar que el show televisivo sigue a Yuji Itadori, un estudiante de secundaria que se ve arrastrado al mundo de los hechiceros cuando entra en contacto con una reliquia maldita: uno de los dedos de Ryomen Sukuna, el “Rey de las Maldiciones”.

Entonces, al consumir ese dedo para salvar a sus amigos, el muchacho se convierte en el huésped de Sukuna, lo que le da un poder enorme para combatir criaturas nacidas de las emociones negativas humanas, aunque al costo de cargar con una presencia maligna dentro de sí.

De esta manera, para aprender a manejar ese poder y enfrentar las maldiciones que amenazan a la gente, Yuji se une al Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio, donde entrena junto a hechiceros especializados en usar energía maldita y técnicas de combate sobrenaturales.

¿QUÉ FUE LO QUE MÁS DECEPCIONÓ A LOS FANS DE “JUJUTSU KAISEN” EN EL ANIME EXPO 2026?

Tal como reporta ScreenRant, el principal reclamo de los fans de “Jujutsu Kaisen” fue la ausencia total de una fecha de estreno para la temporada 4 del anime, que sigue siendo la pregunta más repetida desde que se anunció la producción de esta nueva entrega de la serie.

Por si fuera poco, ni siquiera hubo material visual estrenado por primera vez en la convención: ni pósters, ni adelantos, ni tráilers nuevos.

Es decir, el “sabor amargo” que dejó el panel se vio reflejado en lo que gran parte del público esperaba y nunca llegó.

¿CUÁNDO PODRÍA LLEGAR LA INFORMACIÓN QUE LOS FANS DE “JUJUTSU KAISEN” ESTÁN ESPERANDO?

La próxima cita marcada en el calendario de la franquicia es el Juju Fes 2026, evento por el quinto aniversario de “Jujutsu Kaisen” programado para el 29 y 30 de agosto en el K-Arena Yokohama, Japón.

Así, este periodo se posiciona como la ventana más próxima en la que el estudio MAPPA podría entregar novedades sobre la temporada 4 del anime.

Choso es uno de los personajes que forma parte del elenco de la cuarta temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿QUÉ SÍ OFRECIÓ EL PANEL DE “JUJUTSU KAISEN” EN EL ANIME EXPO 2026?

Sea como sea, el evento de “Jujutsu Kaisen” en el Anime Expo 2026 tuvo su lado celebratorio.

Este contó con Aleks Le como anfitrión y la presencia de Junya Enoki, Takahiro Sakurai, Adam McArthur y Lex Lang, las voces en japonés e inglés de Yuji Itadori y Suguru Geto.

Además, se presentó una ilustración conmemorativa con todo el elenco de personajes de la serie, se llevaron a cabo recreaciones en vivo de escenas icónicas de la ficción y se proyectó el primer tráiler de la temporada 4 (el mismo material difundido a mediados de junio de este año por el 15° aniversario de MAPPA).

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