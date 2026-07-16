El manga sigue teniendo un lugar asegurado entre los textos más populares de Estados Unidos y “Jujutsu Kaisen” vuelve a ser uno de los grandes favoritos del ranking. Y es que, en julio del 2026, la lista de más vendidos de The New York Times, dedicada a las novelas gráficas y a los mangas, trae de nuevo a la obra de Gege Akutami en posiciones destacadas, acompañada por otros títulos que también generan conversación entre los lectores de este formato. Así, si te preguntas exactamente en qué puesto quedó esta vez, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen” sigue a un grupo de hechiceros que se enfrentan a maldiciones surgidas de las emociones negativas de las personas.

De esta manera, la obra mezcla acción, terror y drama estudiantil a lo largo de su historia, lo que ha hecho que se gane un amplio público dentro y fuera de Japón.

¿QUÉ LUGAR OCUPA “JUJUTSU KAISEN” EN EL RANKING DE JULIO DE THE NEW YORK TIMES?

La lista “Graphic Books and Manga” de The New York Times, publicada a inicios de julio del 2026, ubicó al volumen 30 de “Jujutsu Kaisen” en el puesto número 3.

El volumen 1 de la misma serie también entró al conteo, esta vez en la posición 10, lo que confirma que el interés en la obra no se concentra solo en sus nuevas entregas.

Es decir, el ranking de mangas del mes (excluyendo novelas gráficas) quedó de la siguiente manera:

Puesto #3. “Jujutsu Kaisen” vol. 30: el clímax de la batalla final entre Itadori y Sukuna, con un último intento por separar al villano del cuerpo de Fushiguro.

el clímax de la batalla final entre Itadori y Sukuna, con un último intento por separar al villano del cuerpo de Fushiguro. Puesto #4. “Chainsaw Man” vol. 2: Denji continúa su trabajo como cazador de demonios con la División Especial, en medio de una misión letal en el hotel Morino.

Denji continúa su trabajo como cazador de demonios con la División Especial, en medio de una misión letal en el hotel Morino. Puesto #10. “Jujutsu Kaisen” vol. 1: presenta a Yuji Itadori, el estudiante que se convierte en huésped del demonio Sukuna tras ingerir un objeto maldito y entra al mundo de los hechiceros.

presenta a Yuji Itadori, el estudiante que se convierte en huésped del demonio Sukuna tras ingerir un objeto maldito y entra al mundo de los hechiceros. Puesto #12. “Gachiakuta” vol. 1: sigue a Rudo, un joven de los suburbios acusado injustamente de asesinato y enviado a un vertedero brutal donde debe sobrevivir entre desechos y peligros.

sigue a Rudo, un joven de los suburbios acusado injustamente de asesinato y enviado a un vertedero brutal donde debe sobrevivir entre desechos y peligros. Puesto #15. “The Summer Hikaru Died” vol. 1: Yoshiki descubre que la versión “regresada” de su mejor amigo Hikaru es en realidad una entidad sobrenatural que ocupa su cuerpo en un pueblo rural.

¿POR QUÉ SIGUE VENDIENDO TAN BIEN LA FRANQUICIA “JUJUTSU KAISEN”?

El manga “Jujutsu Kaisen” cerró su historia principal en septiembre del 2024 y aun así continúa generando ventas constantes en Estados Unidos.

Parte de esa vigencia responde a que la tercera temporada del anime, centrada en el arco del Juego de Exterminio (’Culling Game’), se encuentra emitió a inicios del 2026, lo que reactivó el interés general por leer o releer el material original.

Así, su aparición en el listado respalda la idea de que la serie sigue sumando lectores nuevos y no depende solo del público que ya la seguía desde el inicio.

La portada del tomo 30 del manga "Jujutsu Kaisen" fue ilustrada por su creador Gege Akutami (Foto: Shueisha / VIZ Media)

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