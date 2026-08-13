¡Estamos en un mes cargado para el fandom del anime! Y es que agosto del 2026 reúne en su calendario los eventos especiales de tres nombres icónicos de la industria: “Jujutsu Kaisen”, “Haikyū!!” y “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”). Así, cada franquicia llega con su propia celebración, la cual reúne festejos, revelaciones y encuentros con el elenco de voces. ¿Te gustaría estar pendiente de cada uno de sus anuncios? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que cada obra convoca a un público distinto, pero con un denominador común: el hambre de noticias sobre lo que viene después.

En ese sentido, “Jujutsu Kaisen” llega con la sombra de una nueva temporada en producción, “Haikyū!!” arrastra la expectativa por su siguiente película y “The Apothecary Diaries” negocia el paso de su exitosa segunda temporada hacia su continuación.

“JUJUTSU KAISEN” Y OTROS ANIMES CON EVENTOS ESPECIALES EN AGOSTO DEL 2026

1. “Jujutsu Kaisen”

Según la web oficial de la franquicia, el evento que cierra el quinto aniversario del anime “Jujutsu Kaisen” se llama Juju Fest 2026 -5th Anniversary- y se realizará el sábado 29 y el domingo 30 de agosto en el K Arena Yokohama.

Es decir, se trata de un festival en dos jornadas, cada una con su propio elenco de voces y artistas invitados: el primer día reunirá a Junya Enoki, Megumi Ogata, Yuichi Nakamura y otros integrantes del reparto, mientras que el segundo día sumará a Yuma Uchida, Asami Seto y Tomokazu Sugita.

El programa incluye lecturas dramatizadas en vivo, presentaciones musicales de los intérpretes de los temas de apertura y cierre de la serie, y un repaso al arco ‘Culling Game’.

Cabe resaltar que la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” ya está en producción y se espera que el festival aporte novedades al respecto.

Ryomen Sukuna es el protagonista de este arte promocional exclusivo lanzado como parte de la cuenta regresiva oficial para el evento Juju Fest 2026 -5th Anniversary- (Foto: Shueisha / Comité de Producción de Jujutsu Kaisen)

2. “Haikyū!!”

Por otro lado, cada 19 de agosto, la comunidad de “Haikyū!!” celebra el Haikyū!! Day, una fecha elegida porque los números 8-1-9 se leen en japonés de forma similar al nombre de la serie.

Además, este año la celebración tendrá un peso adicional: se transmitirá un programa especial por el canal de YouTube de TOHO a las 20:19 (hora de Japón).

Importante: esta cita llega mientras la comunidad aguarda más detalles sobre “Haikyū!! The Movie: vs The Little Giant”, la segunda película de la última saga del anime, centrada en el cruce entre Karasuno y Kamomedai.

El póster promocional de "Haikyu!! La Película: vs. El Pequeño Gigante" (Foto: Production I.G)

3. “The Apothecary Diaries”

Finalmente, “The Apothecary Diaries”, serie basada en la novela ligera de Natsu Hyuga, organizará su primer gran evento presencial: el Special Event ~Summer Garden Party 2026~, programado para el sábado 15 de agosto en el Pacífico Yokohama, con dos funciones el mismo día, según la web oficial de la franquicia.

De esta manera, Aoi Yuki (voz de Maomao) y Takeo Otsuka (voz de Jinshi) encabezan un programa que incluye un redoblaje en vivo de momentos clave de la primera y segunda temporada, una lectura dramatizada de un episodio inédito y una sección de conversación con el elenco.

Así, el evento llega en pleno impulso hacia la tercera temporada y la película, ambas ya confirmadas en producción.

La Consorte Gyokuyō es la protagonista de esta imagen oficial del Special Event ~Summer Garden Party 2026~ (Foto: Comité de producción oficial del anime The Apothecary Diaries)

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