El 2026 empezó con el pie derecho para los fanáticos del anime. En la temporada de invierno descartaron la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End” y la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”. Mientras que la temporada de primavera, que ya empezó, incluye series como “One Piece”, “Witch Hat Atelier”, “Dr. Stone Science Future”, “Re:ZERO”, “Dorohedoro” y “Wistoria: Wand and Sword”. Pero ¿algunos de estos títulos están en la lista de los más populares entre los adolescentes?

ABEMA, popular servicio japonés de streaming, recopiló datos del 1 de enero al 10 de marzo de 2026 para elaborar un ranking de los animes más vistos entre los adolescentes japoneses. Para determinar a los cinco primeros puestos realizó un seguimiento tanto de las retransmisiones en directo como de las visualizaciones bajo demanda. Y estos son los resultados.

Jujutsu Kaisen (8.5 / 10 en IMDb) Frieren: Beyond Journey’s End (8.9 / 10 en IMDb) Oshi no Ko (8.3 / 10 en IMDb) Gintama (8.7 / 10 en IMDb) The Apothecary Diaries (8.6 / 10 en IMDb)

LOS ANIMES MÁS POPULARES ENTRES LOS ADOLESCENTES EN 2026

1. Jujutsu Kaisen

“Jujutsu Kaisen” lidera la lista de los animes más populares entre los adolescentes. Esto no es una sorpresa, debido a su narrativa oscura que equilibra el humor con tramas maduras, y un sistema de combate estratégico y sangriento. Los doce episodios de la tercera temporada, que adapta la primera parte del arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, ya están disponibles en Crunchyroll.

"Jujutsu Kaisen" es aclamado no solo por la acción, sino por la construcción emocional de su historia, lo que lo convierte en un anime atractivo para los adolescentes (Foto: Mappa)

2. Frieren: Beyond Journey’s End

Además de ofrecer una calidad visual excepcional, “Frieren: Beyond Journey’s End” destaca por una historia de la fantasía épica que se enfoca en la melancolía, el paso del tiempo y la amistad. Asimismo, presenta una narrativa pausada, profunda y emotiva. Aunque la segunda temporada terminó el 27 de marzo de 2026, ya fue confirmada una tercera entrega, que se estrenará en 2027.

En las dos primeras temporadas de "Frieren: Beyond Journey's End" se explora temas como la muerte, la memoria, la amistad y el valor de los momentos compartidos (Foto: Madhouse)

3. Oshi no Ko

La tercera temporada de “Oshi no Ko”, basado en el manga del mismo nombre escrito por Aka Akasaka e ilustrado por Mengo Yokoyari, se emitió entre enero y marzo de 2026 y profundizó en la venganza de Aqua y el ascenso de Ruby. Este anime que muestra la oscura realidad de la industria del espectáculo mezcla suspense, venganza y drama psicológico con una animación de alta calidad.

Ruby Hoshino en la tercera temporada del anime "Oshi no Ko", que ofrece una visión cruda y oscura de la industria de las idols y la actuación (Foto: Doga Kobo)

4. Gintama

“Gintama” destaca por su genial equilibrio entre comedia absurda, sátira incesante y arcos dramáticos de acción épica. Además, es famosa por romper la cuarta pared y parodiar sin miedo otros animes y películas. El anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Hideaki Sorachi también se caracteriza por sus escenas de lucha excelentemente coreografiadas y sus temas musicales icónicos

"Gintama" utiliza el contexto histórico de Edo ocupado por alienígenas para hacer bromas sobre la sociedad, la política y los tropos del anime (Foto: Bandai Namco Pictures)

5. The Apothecary Diaries

Aunque ocupa el quinto lugar, “The Apothecary Diaries” ha tenido una gran acogida entre el público adolescente, que esperan con ansias el estreno de la tercera temporada del anime basado en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino. Los nuevos episodios llegarán a partir de octubre de 2026.

"The Apothecary Diaries" destaca por su mezcla única de misterio, intriga política y medicina en una ambientación de China imperial (Foto: OLM / TOHO animation)

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