Comenzó a emitirse la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, que promete elevar aún más la tensión a la que nos tenía acostumbrados, pero ahora a niveles nunca antes vistos. Y cómo no lograrlo, si tras el devastador Incidente de Shubuya, que dejó al mundo de los hechiceros al borde del colapso, se desatará una batalla mortal conocida como “The Culling Game”. Además de esta, presenciaremos otras intensas luchas que nos mantendrán en vilo, pero no es lo único que nos enganchará al anime, ya que el opening de este fenómeno mundial está dando de qué hablar. En los siguientes párrafos, más sobre él.

La entrega tres de este fenómeno mundial, creado por Gege Akutami, empezó a emitirse el 8 de enero de 2026, fecha que lanzó dos episodios, pero a partir de ahí y por cada semana veremos un nuevo capítulo hasta completar sus doce episodios.

Yuji Itadori del anime "Jujutsu Kaisen" carga con una inmensa culpa por la destrucción causada por Sukuna (Foto: MAPPA)

EL OPENING DE “JUJUTSU KAISEN 3”

El opening de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” es “Aizo”, de la banda de rock japonesa King Gnu. Este tema de apertura está centrado en el tono del Arco del Juego de Selección (The Culling Game), en el que veremos a los principales hechiceros preparándose para un conflicto aún más brutal, por lo que entrarán en juego la tensión emocional y moral de los personajes.

Vale precisar que la banda también fue responsable de la apertura de la segunda temporada con el tema “You Are My Special”. Pero su trabajo no queda ahí, pues creó una canción para la película “Jujutsu Kaisen 0”, en “Sakayume”.

MIRA Y ESCUCHA AQUÍ EL OPENING DE “JUJUTSU KAISEN 3”

¿QUÉ VEMOS EN EL OPENING?

En “Aizo” se alternan momentos de calma con escenas de combate, mostrándonos a los protagonistas en un escenario cargado de violencia, así como de culpa y las decisiones extremas que deben tomar.

En las tomas se ve las miradas cercanas, las cicatrices, las caídas y los ascensos, con los cuales se refuerza la idea de que cada personaje carga su propio conflicto interno en medio de una guerra de maldiciones en esta tercera temporada.

El ritmo de la canción y la edición rápida remarcan que The Culling Game es una especie de batalla sin escapatoria, donde cada decisión puede costar la vida o el alma.

La tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" sigue a Yuji Itadori mientras es perseguido por Yuta Okkotsu, quien tiene la orden de ejecutarlo tras los eventos de Shibuya (Foto: MAPPA)

¿QUÉ NOS TRAE LA TERCERA TEMPORADA DE “JUJUTSU KAISEN”?

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” entra de lleno a The Culling Game, llevando a Yuji y los demás hechiceros a batallas, donde deben pelear para sobrevivir y liberar a Gojo. Vale mencionar que esta entrega adapta tres arcos: Ejecución de Itadori, Preparativos (Perfect Preparation) y Juego del Sacrificio (Culling Game).

Por lo tanto, veremos las consecuencias directas del Incidente de Shibuya, la reagrupación de los hechiceros y la entrada formal al Juego ideado por Kenjaku.

