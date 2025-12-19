El 20 y 21 de diciembre de 2025 se realiza uno de los eventos más importantes para los fanáticos del anime y manga. Se trata de la Jump Festa, convención que Shueisha celebra anualmente desde 1999 y se lleva a cabo durante dos días en diciembre con la asistencia de más de 200.000 personas cada año. Esta vez, los paneles más esperados son los de “My Hero Academia”, “Jujutsu Kaisen”, “Kaiju No. 8” y “Sakamoto Days”, “Demon Slayer”, “Spy x Family”, “Chainsaw Man” y “One Piece”.

Aunque la Jump Festa 2026 se realiza en Chiba, Japón, los fanáticos de otras partes del mundo podrán seguir cada detalle del evento a través del canal oficial de Shonen Jump en YouTube. A pesar de que no se han revelado pistas sobre los anuncios que se realizarán en los distintos paneles, los fans tienen algunas teorías. Por eso, te comparto los anuncios más esperados.

LOS ANUNCIOS MÁS ESPERADOS DE JUMP FESTA 2026

Una temporada 2 de “Chainsaw Man”

Después del exitoso estreno de “Chainsaw Man: The Movie: Reze Arc”, los fanáticos del anime basado en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Tatsuki Fujimoto esperan la confirmación de la segunda temporada de la historia de Denji y algún avance. El panel de este anime se realizará en el escenario rojo, así que todo es posible.

"Chainsaw Man" aún no ha confirmado una segunda temporada del anime, pero eso podría suceder en Jump Festa 2026 (Foto: MAPPA / Shueisha)

Detalles de la temporada 3 de “Dan Da Dan”

La tercera temporada de “Dan Da Dan” ya está confirmada, pero los fans de este popular anime shonen, basado en el manga escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu, esperan más detalles de los nuevos episodios, específicamente el tráiler y la fecha de estreno.

La Jump Festa 2026 podría ser el escenario perfecto para que "Dan Da Dan" comparta detalles de la temporada 3 (Foto: Science SARU)

Actualización del remake de “One Piece”

WIT Studio anunció por primera vez la producción de la serie “The One Piece” en diciembre de 2023. Casi un año después publicó un video “Detrás de cámaras de la producción” en su canal oficial de YouTube. Desde entonces, los fans no han recibido más actualizaciones. La Jump Festa 2026 podría ser el escenario perfecto para más detalles.

WIT Studio confirmó que quería hacer un remake completo de "One Piece" en 2023, pero aún no se ha confirmado su fecha de estreno (Foto: Toei Animation)

Novedades de la temporada 2 de “Black Clover”

La segunda temporada de “Black Clover” se confirmó en la Anime Expo con un vídeo promocional, pero hasta el momento, no se ha realizado más actualizaciones, así que los fans de anime basado en el popular manga y anime shōnen de fantasía creado por Yūki Tabata, esperan un tráiler completo y la fecha de estreno.

Los fans de “Black Clover” esperan que se anuncie la fecha de estreno de la segunda temporada del anime (Foto: TV Tokyo)

Una película de “My Hero Academia”

Aunque “My Hero Academia” llegó a su fin, los fanáticos del anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi no pierden la esperanza de ver más de Izuku Midoriya y los demás miembros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA. Algunos esperan un especial OVA o una última película.

Los fanáticos del anime "My Hero Academia" no tendrán que esperar mucho para descubrir qué sigue para la popular franquicia (Foto: Bones Film)

Otros anuncios que los fans del anime esperan

El reinicio de “World Trigger”

La temporada 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War”

La temporada 3 de “Moriarty the Patriot”

La confirmación de la temporada 3 de “Mashle: Magic And Muscles”

