“Jurassic World Rebirth” (en español: “Jurassic World: Renace”) por fin da el salto al streaming: resulta que la película llega a HBO Max en Latinoamérica en febrero del 2026, después de arrasar en la taquilla mundial con 869,1 millones de dólares recaudados y convertirse en la sexta cinta más taquillera del 2025. Sin embargo, ese éxito numérico contrasta con algo que la vuelve especialmente comentada dentro de la saga “Jurassic Park”. Y es que no muchas entregas de la franquicia han generado un choque tan fuerte entre la euforia por la recaudación y la tibia recepción del público y de la crítica.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Gareth Edwards, y tiene a Steven Spielberg y Frank Marshall como productores ejecutivos.

Además, marca el regreso a la saga de David Koepp, responsable de los libretos de “Jurassic Park” (1993) y “El mundo perdido” (1997), quien tuvo la misión de reconectar con el espíritu de las novelas de Michael Crichton.

¿DE QUÉ TRATA “JURASSIC WORLD REBIRTH”?

La historia de la película se ubica cinco años después de “Jurassic World Dominion” (2022), en un planeta donde la mayoría de dinosaurios han vuelto a desaparecer porque el clima actual resulta casi imposible para su supervivencia.

Así, los pocos ejemplares que quedan se concentran en una franja ecuatorial aislada, con condiciones similares a las del Mesozoico.

En este contexto, una farmacéutica descubre que tres gigantescos dinosaurios—uno marino, uno terrestre y uno volador—guardan en su ADN la clave para desarrollar un tratamiento revolucionario contra las enfermedades cardíacas.

Por lo tanto, Zora Bennett (Scarlett Johansson), experta en operaciones encubiertas, es contratada para liderar un equipo que debe infiltrarse en una antigua isla de investigación de InGen, hoy abandonada y repleta de especies, para extraer ese material genético.

Allí se cruzan con una familia náufraga y con criaturas mutantes que complican la misión... mucho más allá de un simple robo de muestras.

MIRA EL TRÁILER DE “JURASSIC WORLD REBIRTH”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “JURASSIC WORLD REBIRTH”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Jurassic World Rebirth”:

Scarlett Johansson como Zora Bennett , una operativa encubierta que lidera la misión

, una operativa encubierta que lidera la misión Mahershala Ali como Duncan Kincaid , líder de campo del equipo

, líder de campo del equipo Jonathan Bailey como el paleontólogo Henry Loomis

el paleontólogo Rupert Friend como Martin Krebs , ejecutivo de la farmacéutica

, ejecutivo de la farmacéutica Manuel García-Rulfo como Reuben Delgado , padre de la familia náufraga

, padre de la familia náufraga Béchir Sylvain como Leclerc , miembro del equipo de Bennett

, miembro del equipo de Bennett Ed Skrein como Bobby Atwater , otro miembro del equipo de Bennett

, otro miembro del equipo de Bennett Philippine Velge como Nina , también miembro del equipo de Bennett

, también miembro del equipo de Bennett Luna Blaise como Teresa Delgado , hija mayor de Delgado

, hija mayor de Delgado David Iacono como Xavier Dobbs, novio de Teresa

¿CÓMO VER “JURASSIC WORLD REBIRTH”?

En Latinoamérica, “Jurassic World: Renace” estará disponible en HBO Max a partir del viernes 20 de febrero del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en esta región desde la comodidad de tu casa, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

