Acción, ciencia ficción y misterios en Netflix, así será la cuarta temporada de “Jurassic World: Teoría del Caos” (Foto: Universal Television / DreamWorks / Amblin Entertainment)
Acción, ciencia ficción y misterios en Netflix, así será la cuarta temporada de “Jurassic World: Teoría del Caos” (Foto: Universal Television / DreamWorks / Amblin Entertainment)
Judith Vicente
Judith Vicente

Siete meses después de la llegada de su tercera temporada, emitida en abril de 2025, la cuarta entrega de “” regresa a Netflix. Sí, la serie de televisión animada estadounidense de ciencia ficción, acción y aventuras vuelve más recargada para mostrarnos a los Seis de Nublar luchando contra sus enemigos y tratando de acabar el tráfico ilegal de dinosaurios y los experimentos. A continuación, todo lo que necesitas saber sobre esta producción que tiene a Aaron Hammersley y Scott Kreamer como showrunners y productores ejecutivos.

“Chaos Theory” es la segunda serie de la franquicia “Jurassic Park”. Se trata de una secuela directa de “Jurassic World: Camp Cretaceous” (2020-2022) y se desarrolla tanto antes como durante los eventos de “Jurassic World: Dominion” (2022).

Nuevos desafíos enfrentarán los seis de Nublar en “Jurassic World: Chaos Theory 4" (Foto: Universal Television / DreamWorks / Amblin Entertainment)
Nuevos desafíos enfrentarán los seis de Nublar en “Jurassic World: Chaos Theory 4" (Foto: Universal Television / DreamWorks / Amblin Entertainment)

¿DE QUÉ TRATA “JURASSIC WORLD: TEORÍA DEL CAOS”?

La temporada 4 de “Jurassic World: Chaos Theory” se enfocará nuevamente en los “Seis de Nublar”, que se reúne tras una tragedia para enfrentar una última fuga y una aventura global destinada a desentrañar una conspiración de tráfico ilegal de dinosaurios.

Tras los dramáticos sucesos en la entrega anterior, ellos se reúnen y se ven obligados a huir, por lo que se embarcan en una misión para acabar con sus enemigos. Además de querer acabar con el tráfico y descubrir quién está detrás de la operación. Por lo tanto, se enfrentarán a traiciones y desafíos que pondrán a prueba sus relaciones y supervivencia.

Los Seis de Nublar lucharán contra el tráfico ilegal de dinosaurios (Foto: Universal Television / DreamWorks / Amblin Entertainment)
Los Seis de Nublar lucharán contra el tráfico ilegal de dinosaurios (Foto: Universal Television / DreamWorks / Amblin Entertainment)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “JURASSIC WORLD: CHAOS THEORY”?

La cuarta temporada de “Jurassic World: Teoría del caos” se estrena este 20 de noviembre de 2025 en Netflix; por tanto, para disfrutar de la serie debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

TRÁILER DE “JURASSIC WORLD: TEORÍA DEL CAOS”

La trama de “Jurassic World: Teoría del caos” nos presenta a los protagonistas luchando por salvar a los dinosaurios y encontrar respuestas sobre la conspiración que los persigue desde Isla Nublar.

¿QUIÉNES SON LOS SEIS DE NUBLAR?

Los “Seis de Nublar” son los protagonistas de “Jurassic World: Campamento Cretácico” y “Jurassic World: Chaos Theory”. Está compuesto por seis jóvenes que sobrevivieron juntos en Isla Nublar y luego formaron un vínculo especial. Ellos son: Darius Bowman, Kenji Kon, Brooklynn, Ben Pincus, Sammy Gutiérrez y Yasmina “Yaz” Fadoula​.

Cada uno tiene habilidades únicas y su historia personal se explora a lo largo de ambas series. Ellos luchan por sobrevivir entre los dinosaurios y tienen que luchar después de escapar de la isla.

En la “Teoría del caos”, los papeles de estos muchachos se expanden , toda vez que enfrentan una conspiración global de tráfico ilegal de dinosaurios, por lo que viajan por diferentes escenarios, además de tomar decisiones cruciales para proteger a los animales, así como a las personas involucradas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC