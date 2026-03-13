¡Habemus estupendas noticias para los fans de HUNTR/X! Resulta que Netflix y Sony Pictures Animation han confirmado que “K-Pop Demon Hunters 2” (en español: “Las guerreras k-pop 2”) ya está en marcha, con Maggie Kang y Chris Appelhans de regreso como directores y guionistas... tras el fenómeno global de la primera película en la plataforma de streaming de la “N” roja. Así, ¿te gustaría saber más sobre esta esperada secuela? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la cinta será el primer proyecto del acuerdo multianual de escritura y dirección que la dupla Kang–Appelhans firmó con la plataforma.

El anuncio oficial llega, además, en plena temporada de premios, con el primer largometraje nominado al premio Oscar a la mejor película animada y a la mejor canción original por “Golden”.

En otras palabras, no se trata de un spin-off menor, sino de la base de todo un “universo” que Netflix quiere seguir explotando después de que “K-Pop Demon Hunters” se convirtiera en su película más vista y extendiera su éxito a salas con funciones sing-along y un soundtrack que arrasó en listas globales.

De esta manera, la secuela apunta a repetir la combinación de animación, música y cultura pop coreana que hizo despegar a la original.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “K-POP DEMON HUNTERS 2”?

Por ahora no existe una fecha oficial de estreno anunciada por Netflix, solo una ventana tentativa. Y es que el lanzamiento de la producción se proyecta para el 2029, pero el calendario claramente podría moverse.

En ese sentido, en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, la presidenta de Sony Pictures Animation, Kristine Belson, llegó a sugerir que 2029 podría ser—incluso—una meta optimista, recordando que este tipo de películas tardan años en escribir canciones, pulir el guion y animar cada secuencia.

Asimismo, debemos considerar que la primera cinta tomó alrededor de siete años desde su concepción hasta su estreno, así que lo realista es pensar en una larga espera antes de ver adelantos o material promocional sólido.

¿DE QUÉ TRATARÍA “K-POP DEMON HUNTERS 2”?

Si bien todavía no hay una sinopsis oficial publicada, Maggie Kang ha adelantado que su idea para “K-Pop Demon Hunters 2” es ir hacia una historia de orígenes no tradicional, centrada en cómo Rumi, Mira y Zoey llegaron al grupo y se convirtieron en cazadoras de demonios.

En declaraciones para Entertainment Weekly, la directora explicó que—en la primera película—apenas hubo segundos para esbozar el pasado de Mira y Zoey y que la secuela profundizaría en esas biografías, en la selección de las chicas y en la mitología que rodea al Honmoon y a la familia de Rumi.

Algunos fans también especulan sobre el posible regreso de Jinu (pese a su destino en la cinta original), pero—por ahora—esto solo es parte de los deseos de los seguidores, no algo confirmado por Netflix o Sony.

¿QUÉ SE SABE DEL REPARTO Y DEL EQUIPO CREATIVO DE “K-POP DEMON HUNTERS 2”?

Lo único 100% seguro a la fecha es el regreso del equipo creativo central: como mencioné previamente, Maggie Kang y Chris Appelhans repetirán como guionistas y directores.

Además, la producción continuará a cargo de Sony Pictures Animation, el mismo estudio detrás de la primera entrega.

Y si bien algunos espectadores dan por hecho de que volverán Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo—las voces originales de Rumi, Mira y Zoey—, lo más recomendable es esperar la confirmación de Netflix antes de asumir su retorno.

La secuela de la película animada "K-Pop Demon Hunters" podría traer de vuelta a personajes como Jinu (Foto: Netflix)

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