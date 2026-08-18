Aunque Crunchyroll es la plataforma de streaming preferida por los fans del anime, no es la única que incluye este tipo de títulos. Netflix también cuenta con series populares como “One Piece” “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Jujutsu Kaisen”, “My Hero Academia”, “Spy x Family”, y “The Apothecary Diaries”. Mientras en la primera estrena nuevas producciones cada trimestre, el servicio de streaming de la N roja anuncia su calendario de lanzamiento cada mes. Asimismo, comparte la lista de títulos que abandonan su catálogo.

En agosto de 2026, uno de los mejores animes shonen de todos los tiempos abandonó Netflix: la versión de 2011 de “Hunter x Hunter”. Se trata de la segunda adaptación del manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi que ha vendido más de 78 millones de copias solo en Japón, e incluso ha rivalizado en ventas con gigantes de la industria como “One Piece”.

Y en septiembre de 2026, una película de “Kabaneri of the Iron Fortress”, anime de acción, fantasía oscura y supervivencia que fue dirigido por Tetsurō Araki y escrito por Ichirō Ōkouchi en 2016, tendrá el mismo destino. Se trata de un largometraje dividido en tres partes que se ambientada seis meses después de la serie original.

La película anime "Kabaneri de la Fortaleza de Hierro: La batalla de Unato" estuvo bajo el mando de Tetsurō Araki, director famoso por su trabajo en "Death Note" y "Attack on Titan" (Foto: Wit Studio)

EL ÚLTIMO DÍA DE “KABANERI OF THE IRON FORTRESS: THE BATTLE OF UNATO” EN NETFLIX

La película anime “Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato”, que sigue a Ikoma, Mumei y la tripulación del tren blindado mientras se unen a una alianza militar para liberar la región de Unato de una inmensa horda de monstruos con el corazón protegido de hierro llamados Kabane, abandona el catálogo de Netflix el 13 de septiembre de 2026.

Por lo tanto, tienes pocos días para ver la cinta, que centra en una campaña militar para recuperar un territorio estratégico, en la plataforma de streaming de la N roja. No obstante, aún podrás ver este título en Crunchyroll.

Netflix no suele compartir las razones para eliminar algunos títulos de su plataforma de streaming, pero lo más probable es que esté relacionado con la expiración de los acuerdos de licencia, la reducción de costos y mantener el tamaño de su catálogo.

Además, no se descarta que Netflix vuelva a adquirir la licencia de “Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato” en el futuro.

¿DE QUÉ TRATA “KABANERI OF THE IRON FORTRESS: THE BATTLE OF UNATO”?

De acuerdo con la descripción de Netflix, en “Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato”, “Ikoma y la Fortaleza de Hierro llevan su lucha al campo de batalla de Unato y se unen a la alianza para recuperar la región en manos de la horda de kabanes.”

La tripulación de la Fortaleza de Hierro se une a los guerreros de la región de Unato y a otras facciones locales para formar un frente unido para liberar el castillo de Unato, que ha sido tomado por los Kabane.

REPARTO DE “KABANERI OF THE IRON FORTRESS: THE BATTLE OF UNATO”

Personajes Principales

Ikoma: Tasuku Hatanaka

Mumei: Sayaka Senbongi

Ayame Yomogawa: Maaya Uchida

Kurusu: Toshiki Masuda

Tripulación de la Fortaleza de Hierro

Takumi: Yuuki Kaji

Kajika: Kanae Oki

Yukina: Mariya Ise

Sukari: Ryouta Oosaka

Kibito: Kensuke Satou

Personajes de la Región de Unato

Kageyuki: Shin-ichiro Miki

Unari: Kousei Hirota

La historia de la película anime "Kabaneri de la Fortaleza de Hierro: La batalla de Unato" se desarrolla en una versión industrial y antigua de Japón (Foto: Wit Studio)

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