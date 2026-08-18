Aunque Crunchyroll es la plataforma de streaming preferida por los fans del anime, no es la única que incluye este tipo de títulos. Netflix también cuenta con series populares como “One Piece” “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Jujutsu Kaisen”, “My Hero Academia”, “Spy x Family”, y “The Apothecary Diaries”. Mientras en la primera estrena nuevas producciones cada trimestre, el servicio de streaming de la N roja anuncia su calendario de lanzamiento cada mes. Asimismo, comparte la lista de títulos que abandonan su catálogo.
En agosto de 2026, uno de los mejores animes shonen de todos los tiempos abandonó Netflix: la versión de 2011 de “Hunter x Hunter”. Se trata de la segunda adaptación del manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi que ha vendido más de 78 millones de copias solo en Japón, e incluso ha rivalizado en ventas con gigantes de la industria como “One Piece”.
Y en septiembre de 2026, una película de “Kabaneri of the Iron Fortress”, anime de acción, fantasía oscura y supervivencia que fue dirigido por Tetsurō Araki y escrito por Ichirō Ōkouchi en 2016, tendrá el mismo destino. Se trata de un largometraje dividido en tres partes que se ambientada seis meses después de la serie original.
EL ÚLTIMO DÍA DE “KABANERI OF THE IRON FORTRESS: THE BATTLE OF UNATO” EN NETFLIX
La película anime “Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato”, que sigue a Ikoma, Mumei y la tripulación del tren blindado mientras se unen a una alianza militar para liberar la región de Unato de una inmensa horda de monstruos con el corazón protegido de hierro llamados Kabane, abandona el catálogo de Netflix el 13 de septiembre de 2026.
Por lo tanto, tienes pocos días para ver la cinta, que centra en una campaña militar para recuperar un territorio estratégico, en la plataforma de streaming de la N roja. No obstante, aún podrás ver este título en Crunchyroll.
Netflix no suele compartir las razones para eliminar algunos títulos de su plataforma de streaming, pero lo más probable es que esté relacionado con la expiración de los acuerdos de licencia, la reducción de costos y mantener el tamaño de su catálogo.
Además, no se descarta que Netflix vuelva a adquirir la licencia de “Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato” en el futuro.
¿DE QUÉ TRATA “KABANERI OF THE IRON FORTRESS: THE BATTLE OF UNATO”?
De acuerdo con la descripción de Netflix, en “Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato”, “Ikoma y la Fortaleza de Hierro llevan su lucha al campo de batalla de Unato y se unen a la alianza para recuperar la región en manos de la horda de kabanes.”
La tripulación de la Fortaleza de Hierro se une a los guerreros de la región de Unato y a otras facciones locales para formar un frente unido para liberar el castillo de Unato, que ha sido tomado por los Kabane.
REPARTO DE “KABANERI OF THE IRON FORTRESS: THE BATTLE OF UNATO”
Personajes Principales
- Ikoma: Tasuku Hatanaka
- Mumei: Sayaka Senbongi
- Ayame Yomogawa: Maaya Uchida
- Kurusu: Toshiki Masuda
Tripulación de la Fortaleza de Hierro
- Takumi: Yuuki Kaji
- Kajika: Kanae Oki
- Yukina: Mariya Ise
- Sukari: Ryouta Oosaka
- Kibito: Kensuke Satou
Personajes de la Región de Unato
- Kageyuki: Shin-ichiro Miki
- Unari: Kousei Hirota
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