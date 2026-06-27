Desde que se confirmó su adaptación al anime, el 27 de abril de 2026 durante el evento Jump Press de Shueisha, “Kagurabachi” se ha convertido en uno de los estrenos más esperados debido al fenómeno viral y éxito masivo que ha tenido el manga escrito e ilustrado por Takeru Hokazono desde su debut. Esta historia de venganza al estilo samurái no solo ha logrado cautivar a sus fans con su impresionante trama, también ha conseguido que la consideren como la serie que podría destronar a “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Jujutsu Kaisen” y “Solo Leveling”.

Ambientado en un mundo con hechicería, “Kagurabachi” narra la historia de Chihiro Rokuhira, quien busca recuperar las espadas mágicas creadas por su padre y vengar su asesinato a manos de hechiceros. Esto lo lleva a enfrentarse a clanes criminales. Gracias a esa trama, el manga ganó el 10.º Premio Next Manga en la categoría impresa en 2024 y ha sido nominado al Premio Shogakukan Manga y al Premio Kodansha Manga.

“Kagurabachi” destaca por traer de vuelta la fantasía oscura de combates de espadas, así que la adaptación producida por Cygames Pictures, reconocido por “Uma Musume: Pretty Derby” y “Blade Runner: Blackout 2022”, podría convertirse en una de las favoritas de los fanáticos del anime. Entonces, ¿cuándo se estrenará?

Impulsado por una sed de venganza, Chihiro empuña la séptima espada, llamada Enten, para darles caza y recuperar el legado familia en el anime "Kagurabachi" (Foto: Cypic)

FECHA DE ESTRENO DE “KAGURABACHI”

“Kagurabachi” finalmente tiene fecha de estreno. El anime que ha generado muchas expectativas llegará en abril de 2027. Por supuesto, Crunchyroll se encargará de la distribución a nivel mundial, excluyendo Japón, China y Corea.

¿DE QUÉ TRATA “KAGURABACHI”?

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, en “Kagurabachi”, “Chihiro Rokuhira es un joven que aspira a convertirse en herrero de espadas y que se entrenaba a diario bajo la tutela de su padre, Kunishige, un renombrado maestro en el oficio. Sus días, antaño llenos de risas, se ven brutalmente destrozados por el ataque de una misteriosa organización de hechiceros: los Hishaku. Lo que les arrebatan son las seis Espadas Encantadas —armas de inmenso poder capaces de determinar el destino de la nación— y la vida cálida y apacible que compartían.

Desde aquel día, todo cambió. En un mundo sumido en la oscuridad, Chihiro empuña a Enten —la séptima Espada Encantada que le dejó su padre— y se embarca en un sangriento camino de venganza.”

Además de un primer avance y una nueva imagen, se confirmó que Tetsuya Takeuchi (“From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!”) se encargará de la dirección del anime en el estudio CyPic (“The Summer Hikaru Died”) y Keigo Sasaki (“Blue Exorcist”) asumirá el diseño de personajes.

TRÁILER DE “KAGURABACHI”

REPARTO DE VOCES DE “KAGURABACHI”

El reparto principal de voces en japonés para el anime de “Kagurabachi” está encabezado por Taihi Kimura en el papel protagónico.

Taihi Kimura dará voz a Chihiro Rokuhira

Tomokazu Seki dará voz a Kunishige Rokuhira

Katsuyuki Konishi dará voz a Togo Shiba

Katsuyuki Konishi es el encargado de darle voz a Togo Shiba en el esperado anime "Kagurabachi" (Foto: Cypic)

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