“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es uno de los animes más exitosos de los últimos años y el exitoso estreno de la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, “Demon Slayer: Infinity Castle”, lo reafirmó. Por su parte, “Jujutsu Kaisen” también está en la lista de animes más valorados de la temporada, sobre todo tras el estreno de sus nuevos episodios en enero de 2026. No obstante, el final de ambos títulos está relativamente cerca. Entonces, ¿qué serie ocupará ese lugar? Al parecer, “Kagurabachi” tiene mucho potencial.

Tras décadas de emisión, algunos de los animes shonen más populares están cada vez más cerca de su final. Un gran ejemplo es “One Piece”, uno de los animes más longevos de la historia. Luego de la muerte de Akira Toriyama, podría suceder lo mismo con “Dragon Ball”.

Aunque existen nuevos animes shonen que están en los primeros lugares como “Jujutsu Kaisen” y “Solo Leveling”, se trata de series de la nueva generación, por lo tanto, no se caracterizan por una larga duración y también terminarán en unos años. Así que, la adaptación de “Kagurabachi” podría convertirse en la nueva sensación de los aficionados del anime.

El manga "Kagurabachi" sigue a Chihiro Rokuhira, portador de una katana única y poderosa llamada "Enten", una de siete Espadas Encantadas (Foto: Shūeisha)

“KAGURABACHI” ¿TIENE POTENCIAL PARA SUPERAR A “DEMON SLAYER” Y “JUJUTSU KAISEN”?

“Kagurabachi” es un manga escrito e ilustrado por Takeru Hokazono que se publica en la revista shōnen de Shueisha, Shūkan Shōnen Jump, desde septiembre de 2023. Ambientado en un mundo con hechicería, narra la historia de Chihiro Rokuhira, quien busca recuperar las espadas mágicas creadas por su padre y vengar su asesinato a manos de hechiceros. Esto lo lleva a enfrentarse a clanes criminales.

En 2024, el manga ganó el 10.º Premio Next Manga en la categoría impresa y en octubre del siguiente año, más de 3 millones de copias. También ha sido nominado al Premio Shogakukan Manga y al Premio Kodansha Manga, dos de los premios más importantes del manga.

Todo esto sumado a su impactante historia convierte a “Kagurabachi” en un posible candidato a destronar a “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Jujutsu Kaisen”, luego de que se confirmara su adaptación al anime por parte del estudio Cygames Pictures, reconocido por “Uma Musume: Pretty Derby” y “Blade Runner: Blackout 2022”.

Lo que se sabe sobre el anime “Kagurabachi”

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha de estreno del anime “Kagurabachi”, pero se espera que llegue a finales de 2026 o inicios de 2027. Esta adaptación cuenta con el respaldo de la empresa matriz CyberAgent junto a Shochiku.

Aunque la creciente popularidad del manga, que superó el millón de copias en menos de 15 meses, puede ser una excelente señal, no significa que el anime tiene el éxito asegurado. Todo dependerá de la forma en que adapten el material original y la calidad de animación del estudio.

Por ejemplo, “The Beginning After the End” es recordada como una de las peores adaptaciones de anime jamás realizadas, ya que el material original era excepcional, pero el anime no fue memorable. Sin embargo, “Kagurabachi” tiene los elementos para ser un éxito, incluido un estudio de calidad.

El anime "Kagurabachi", que se basa en el manga escrito e ilustrado por Takeru Hokazono, aún no tiene fecha de estreno (Foto: Shūeisha)

