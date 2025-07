CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Mientras la segunda temporada del anime “Kaiju No. 8” empezó el 19 de julio de 2025, el manga en que se basa, escrito e ilustrado por Naoya Matsumoto, terminó el 17 de julio del mismo año. Por lo tanto, los fanáticos están emocionados por las novedades en la serie televisiva y nostálgicos por el desenlace de la historia de Kafka Hibino, quien puede transformarse en un kaiju para luchar contra otros monstruos, y la Fuerza de Defensa Anti-Kaiju de Japón.

Al final del Arco de la Última Ola, Kafka logró derrotar Kaiju No. 9 y al Daikaiju de la Era Meireki, pero estuvo al borde de perder su humanidad. No obstante,Isao Shinomiya, antes de morir, le entregó su corazón como reemplazo del núcleo Kaiju que había perdido, así que tras unos meses en coma, se recuperó y conservó su humanidad, al igual que sus poderes híbridos.

Aunque el final del manga “Kaiju No. 8” le dio un cierre a sus principales historias, no respondió a todas las preguntas de los fans. A continuación, te comparto algunas de las dudas que no se resolvieron en el último capítulo.

LAS PREGUNTAS SIN RESPONDER QUE DEJÓ EL FINAL DEL MANGA “KAIJU NO. 8”

1. ¿Cuál es el origen de los Kaiju?

Los fanáticos esperaban que el final del manga, el capítulo 129 revelara de dónde provienen los Kaiju, pero eso no sucedió y lo único que se sabe es que surgen de enormes picos de energía producidos por fallas subterráneas. Entonces, nunca se explicó el proceso de su creación ni otros detalles.

El final del manga "Kaiju No. 8" no reveló el origen de los kaiju (Foto: Shōnen Jump+)





2. ¿Tienen otros países una Fuerza de Defensa Anti-Kaiju?

Otra de las dudas que los fanáticos de “Kaiju No. 8” esperaban responder en el último capítulo era si existía una Fuerza de Defensa Anti-Kaiju en otras partes del mundo, ya que el manga solo se centra en Japón y se menciona que los luchadores anti-Kaiju de esta región son famosos en todo el mundo.

3. ¿Lograrán eliminar la amenaza Kaiju?

Aunque Kafka y sus amigos consiguen derrotar al Daikaiju de la Era Meireki, queda claro que los Kaiju siguen existiendo y continúan atacando Japón con regularidad. No obstante, el protagonista y sus equipo pueden derrotarlos sin problemas. ¿Alguna vez podría eliminar esta amenaza por completo?

Al final del manga "Kaiju No. 8", los ataques de kaiju continúan en Japón (Foto: Shōnen Jump+)

4. ¿Por qué el Kaijuu No. 8 escogió a Kafka?

El pequeño núcleo kaiju creado por el dolor combinado de todos los samuráis asesinados por el Daikaiju de la Era Meireki son los responsables del poder de Kafka, pero no se conoce la razón por qué lo eligió a él. En el primer episodio el kaiju le dice, “¡Te encontré!” a Kafka, así que no fue una casualidad.

Durante un tiempo se ha insinuado que Kafka podría haber sido descendiente de uno de los samuráis que lucharon contra los Daikaiju, pero no se confirmó. Además, el antepasado de Soshiro Hoshina también estaba allí, pero escogió a Kafka.

5. ¿Kafka y Mina terminarán juntos?

Los fans de “Kaiju No. 8” esperaban un momento romántico entre Kafka Hibino y Mina Ashiro al final del manga, pero obtuvieron su reencuentro de amigos. Aunque estos personajes no terminaron juntos, tampoco se descartó que eso sucediera en el futuro. Lo que para algunos fans fue lo ideal, considerando la naturaleza de ambos.

Al final del manga "Kaiju No. 8", Kafka Hibino y Mina Ashiro no concretan su romance (Foto: Shōnen Jump+)

