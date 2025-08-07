Luego del emocionante episodio 02x03 del anime “Kaiju No. 8”, es momento de descubrir qué más ocurre en la historia de Kafka Hibino. Por eso, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber sobre el lanzamiento del capítulo 4 de la temporada 2 de la producción. A continuación, conoce su fecha de estreno, la hora y el link para disfrutarlo. ¡Presta atención!

Vale precisar que el anime de Crunchyroll se desarrolla en una versión ficticia de Japón, donde gigantescos kaiju (los monstruos de este universo) merodean por el país asiático mientras la Fuerza de Defensa lucha por acabar con la amenaza.

Allí conocemos a nuestro protagonista, Kafka, un limpiador de cadáveres de kaiju, quien -después de que algo catastrófico le ocurre- debe encontrar formas de adaptarse a sus nuevas circunstancias.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de “Kaiju No. 8”:

¿DE QUÉ TRATA “KAIJU NO. 8” - TEMPORADA 2?

La segunda entrega de la adaptación del manga homónimo de Naoya Matsumoto arranca con todos los novatos de la División de Defensa siendo transferidos a nuevas bases, incluido Kafka Hibino.

De esta manera, él sale a una misión con su nuevo escuadrón y se enfrenta al Kaiju No. 9 de nuevo. Sin embargo, algo sale mal...

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 2 DE “KAIJU NO. 8”?

El episodio 4 de la temporada 2 de “Kaiju No. 8” se estrena el sábado 9 de agosto del 2025, por lo que es una opción perfecta para disfrutar el fin de semana.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 2 DE “KAIJU NO. 8”?

El capítulo 02x04 del show se lanza durante las primeras horas de su día de estreno. A continuación, revisa la conversión horaria de acuerdo con el territorio en el que te encuentras.

Horario de estreno según el país:

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:15 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:15 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 11:15 a.m. España 4:15 p.m.

No olvides que el episodio podría tardar algunos minutos en subirse a la plataforma Crunchyroll.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 2 DE “KAIJU NO. 8”?

Tal como mencioné previamente, “Kaiju No. 8″ es una producción disponible en el catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para ver el episodio 4 de la temporada 2 del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Así podrás ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la producción.

Gen Narumi en una escena del episodio 4 de la temporada 2 del anime "Kaiju No. 8" (Foto: Production I.G)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí