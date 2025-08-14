Luego de los devastadores eventos del episodio 4 de la temporada 2 del anime “Kaiju No. 8”, en el que -lamentablemente- perdimos al comandante Isao Shinomiya, es momento de ver un nuevo capítulo de la ficción... el cual promete ser intenso. Por eso, si quieres conocer la fecha, la hora y el link para disfrutarlo, esta nota es para ti. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que este episodio del aclamado anime de Crunchyroll llega con nuevos enfrentamientos épicos que nos mostrarán la respuesta de las Fuerzas de Defensa ante la pérdida de su comandante, así como la reacción de Kikoru tras la muerte de su padre.

Además, podremos explorar el conflicto interno de Kafka por sentirse inseguro frente a esta nueva y peligrosa amenaza.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de “Kaiju No. 8”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 2 DE “KAIJU NO. 8”?

El capítulo 5 de la segunda entrega del anime de Crunchyroll se estrena el sábado 16 de agosto de 2025, por lo que es una gran alternativa que puedes sumar a tu maratón del fin de semana.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 2 DE “KAIJU NO. 8”?

El episodio 5 de la temporada 2 de “Kaiju No. 8” se lanza durante las primeras de su día de lanzamiento, de acuerdo con la programación establecida en la conversión horaria.

Horario de estreno según el país:

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 2 DE “KAIJU NO. 8”?

Tal como te puedes imaginar, “Kaiju No. 8” es un producción exclusiva de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio 02x05 del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL del espectáculo.

Kikoru Shinomiya tras una intensa batalla en el episodio 5 de la temporada 2 del anime "Kaiju No. 8" (Foto: Production I.G)

