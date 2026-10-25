Los fans de “Kaiju No. 8” han recibido una actualización importante. Y es que el anime de Crunchyroll—con monstruos gigantes y héroes que tratan de salvar a la humanidad—volverá a dar el salto a la pantalla grande en el 2027, pero esta vez con su gran final. Así, si te gustaría saber todos los detalles que se han revelado sobre el esperado nuevo largometraje de la franquicia, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas. ¡Prepárate para conocer el desenlace de la historia de Kafka Hibino!

Vale precisar que “Kaiju No. 8” se centra en Kafka Hibino, un hombre de 32 años que trabaja limpiando los restos que dejan los monstruos de este universo y quien mantiene la promesa de unirse a la Fuerza de Defensa junto a su amiga de infancia Mina Ashiro.

Entonces, su encuentro con Reno Ichikawa reaviva esa meta. Y, eventualmente, cuando un kaiju se aloja en su cuerpo, nuestro protagonista obtiene poderes sobrehumanos para combatir a estos enemigos.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE “KAIJU NO. 8: THE FINAL MISSION”?

Según informó TOHO animation en la web oficial de la franquicia, “Kaiju No. 8: The Final Mission” funcionará como el capítulo final del anime.

Además, los créditos del primer póster del filme indican que Naoya Matsumoto es el autor de la obra original, mientras que la animación está a cargo de Production I.G.

La ilustración, por su parte, está firmada por Shinji Kimura, quien ya fue director de arte en el anime.

Asimismo, el gráfico hace referencia al fin de la era de los humanos y destaca los más de 20 millones de ejemplares del manga en circulación.

La película anime "Kaiju No. 8: The Final Mission" está programada para estrenarse en cines en el 2027 (Foto: Production I.G / TOHO animation / Studio Khara)

¿QUIÉN DIRIGE “KAIJU NO. 8: THE FINAL MISSION”?

Al igual que la segunda temporada de la serie, Shigeyuki Miya dirige “Kaiju No. 8: The Final Mission”.

Cabe resaltar que la adaptación audiovisual del final de la historia se confirmó en el Jump Festa 2026, celebrado en diciembre del 2025.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “KAIJU NO. 8: THE FINAL MISSION”?

El estreno de la película se ha fijado para el 2027 en Japón, sin una fecha exacta definida hasta ahora.

Y tampoco hay planes internacionales confirmados. Es decir, la disponibilidad en Latinoamérica, Estados Unidos, España y otras regiones queda como dato pendiente.

Importante: la segunda temporada del anime se detuvo en plena oleada de combates contra el Kaiju No. 9. Así, considerando que el manga ofrece mucho material por adaptar, se espera que el largometraje muestre esas escenas potenciadas en el formato cinematográfico.

MIRA AQUÍ EL ANUNCIO OFICIAL DE “KAIJU NO. 8: THE FINAL MISSION”

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