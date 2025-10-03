A sus 24 años, Kamila Zea ha captado la atención de la audiencia latinoamericana como Isa en “La huésped”, la serie colombiana de Netflix que explora los límites del deseo, la venganza y los secretos familiares. Sin embargo, este no es el único proyecto donde se ha visto brillar a la joven actriz y cantante: su carrera abarca desde películas galardonadas hasta realities musicales, forjando una trayectoria diversa en el mundo del entretenimiento.

En esta nota contamos dónde más has visto a Kamila Zea, revelando su recorrido artístico dentro y fuera de la pantalla. Repasaremos las producciones en las que ha participado, sus logros en cine y televisión, así como su faceta como cantante y su creciente proyección internacional junto a la nueva generación de talentos colombianos y latinoamericanos.

¿EN QUÉ PELÍCULAS Y SERIES APARECE KAMILA ZEA?

Kamila Zea, nacida en Colombia hace 24 años, ha hecho un camino en el mundo de la música y la actuación.

1. “La huésped”

En la serie “La huésped”, Kamila Zea interpreta a Isa, la hija de Silvia y Lorenzo, quienes luchan por salvar su matrimonio tras una infidelidad. Su papel es fundamental en la trama y la exposición internacional en Netflix perfila a Kamila como una de las promesas del drama latinoamericano.

Kamila Zea interpreta a Isa en la serie “La huésped” que se emite por Netflix (Foto: Kamila Zea i/ Instagram)

2. “El olvido que seremos”

Como Martha Abad Faciolince, Kamila Zea compartió escenas con Javier Cámara en la premiada “El olvido que seremos”, una cinta que devolvió la mirada mundial al cine colombiano y la hizo merecedora de una nominación a Mejor interpretación femenina de reparto en los Premios Platino.

La actriz colombiana Kamila Zea fue nominada a los Premios Platino por “El olvido que seremos” (Foto: Kamila Zea i/ Instagram)

3. “El Robo del Siglo”

En “El Robo del Siglo”, serie colombiana que se basó en hechos reales y narra el millonario asalto al Banco de la República de Valledupar, que tuvo lugar en 1994, Kamila Zea dio vida a Luisa.

Música: de “La Voz Kids” a los covers en Instagram

El talento musical de Kamila Zea se mostró en “La Voz Kids”, donde su audición con “Roar” de Katy Perry le abrió puertas en la televisión. La actriz mantiene su pasión por el canto activa, compartiendo covers en sus redes sociales e interpretando temas de artistas como Meghan Trainor y Billie Eilish, mostrando una faceta artística versátil y cercana al público juvenil.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.

SOBRE EL AUTOR Sileña Cisneros Periodista con más de 20 años de experiencia, desempeñándose en diferentes áreas en medios impresos y digital. En la actualidad, se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.



