Si hay una película que miles de fans de “Cobra Kai” están esperando, esa es “Karate Kid: Legends” (en español: “Karate Kid: Leyendas”), producción que une el universo de la saga cinematográfica con el de la famosa serie de Netflix, tras el final de su sexta y última temporada. Así, si consideramos que Ralph Macchio y Jackie Chan regresan con sus populares personajes de la franquicia, quizá te gustaría saber si el actor Martin Kove retomará su icónico rol de John Kreese en el largometraje. Por ello, te recomiendo seguir adelante con la lectura de esta nota.

Vale precisar que “Karate Kid: Legends” llega a los cines en mayo del 2025, solo una semanas después del desenlace de “Cobra Kai”, programado para estrenarse el 13 de febrero del mismo año.

En la cinta, nos encontramos con Mr. Han (Jackie Chan) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio) como los mentores de Li Fong (Ben Wang), el nuevo protagonista de esta historia emblemática de las artes marciales en el mundo del entretenimiento.

¿QUIÉN ES JOHN KREESE EN “KARATE KID” Y “COBRA KAI”?

La primera vez que Martin Kove le dio vida a John Kreese fue en la película original “The Karate Kid” (1984), estableciéndose como uno de los antagonistas más famosos de la saga.

Él es un veterano de Vietnam y un sensei de kárate trastornado que fundó Cobra Kai junto a Terry Silver. Cabe resaltar que, al principio, fue el instructor de Johnny Lawrence... antes de convertirse en su archienemigo.

El personaje reapareció en “The Karate Kid Part II” (1986), “The Karate Kid Part III” (1989) y, por supuesto, “Cobra Kai” (desde el 2018), por lo que muchos se preguntan si será parte de “Karate Kid: Legends”.

El personaje John Kreese de Martin Kove apareció por primera vez en la película "The Karate Kid" de 1984 (Foto: Columbia Pictures)

JOHN KREESE, ¿REAPARECERÁ EN LA PELÍCULA “KARATE KID: LEGENDS” LUEGO DE “COBRA KAI”?

Para tristeza de muchísimos seguidores, la respuesta corta es NO. En una entrevista concedida a Kyle Meredith, el actor Martin Kove confirmó que no es parte del elenco del largometraje, ya que no fue convocado para el rodaje.

“[Esta película] se mantiene en secreto bastante bien. No he hablado con Ralph [Macchio] al respecto; lo haré... Ralph se fue por unos 10 días, lo hizo, y eso fue todo. Ninguno de nosotros fue invitado a participar. Cuando no me invitan, no pasa nada, porque sé por qué: se están buscando problemas”, bromeó sobre el tema.

Aparentemente, el director Jonathan Entwistle y el guionista Rob Lieber han preferido -al menos hasta el momento- que la historia de John Kreese se limite a “Cobra Kai” y no se extienda a “Karate Kid: Legends”.

JOHN KREESE, ¿PODRÍA APARECER EN OTRA PRODUCCIÓN DE LA FRANQUICIA “KARATE KID”?

Si hay algo que nos ha enseñado esta franquicia es que nunca debemos decir “nunca”, dado que los creadores de “Cobra Kai” han expresado su interés en seguir creando más proyectos de este universo.

Así, si se confirma la producción de algún spin-off de la serie de Netflix, es posible que veamos mucho más de John Kreese en pantalla.

Es probable que veamos más de John Kreese en producciones derivadas de la serie "Cobra Kai" (Foto: Netflix)