El destino de seis personas está unido por el “Karma” en la serie surcoreana de Netflix escrita y dirigida por Lee Il-hyung (“A Violent Attorney”). Un horrible evento del pasado los unió y años después sus vidas se vuelven a cruzar para pagar sus deudas kármicas. Entonces, ¿quiénes son los miembros del reparto del thriller basado en el webtoon homónimo dibujado por Choi Hee-seon? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Los protagonista de la serie producida por Moonlight Film (“Narco-Saints”) son una doctora que lidia con un trauma por algo que vivió en su adolescencia, un hombre que hace pacto con otro para ocultar un extraño accidente automovilístico, un hombre endeudado que recurre a alguien que perdió su empleo para resolver sus problemas económicos de una manera muy cruel y una mujer que estafa a los hombres.

“Karma”, producida por las compañías Moonlight Film, Baram Pictures y Kakao Entertainment, tiene seis episodios y cuenta con un elenco conformado por Park Hae-soo, Shin Min-a, Lee Hee-jun, Kim Sung-kyun, Lee Kwang-soo y Gong Seung-yeon. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “KARMA”

1. Shin Min-a como Lee Ju-Yeon

Shin Min-a, que apareció en series como “My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox”, “Arang and the Magistrate”, “Oh My Venus”, “Tomorrow With You”, “Chief of Staff”, “Hometown Cha Cha Cha” y “El que no gana no ama”, da vida a Lee Ju-Yeon, una médica que lidia con un trauma de por vida debido a un horrible evento que vivió en su adolescencia. Cuando se reencuentra con uno de los culpables, piensa en cobrar venganza.

Shin Min-a asume el rol de Lee Ju-Yeon, una doctora que lidia con un trauma de su adolescencia, en la serie surcoreana "Karma" (Foto: Netflix)

2. Park Hae-soo como Kim Beom-jun

Park Hae-soo, recordado por interpretar a Cho Sang-woo en “El juego del calamar” y participar en “Prison Playbook”, “The Accidental Narco” y “Money Heist: Korea – Joint Economic Area”, asume el rol de Kim Beom-jun, testigo del accidente automovilístico en el que está involucrado Han Sang‑hun y que consigue dinero a cambio de su silencio.

Park Hae-soo da vida a Kim Beom-jun, que al inicio de la serie surcoreana "Karma" se le conoce como el testigo (Foto: Netflix)

3. Lee Hee-joon como Park Jae-yeong

Lee Hee-joon, que fue parte de “Wild Romance”, “My Husband Got a Family”, “Legend of the Blue Sea”, “Vincenzo”, “Detrás de cada estrella” y “Blood Free”, interpreta a Park Jae-yeong en “Karma”. Se trata de un hombre que tiene una gran deuda con un prestamista. Cuando su tiempo se termina decide deshacerse de su padre para cobrar el dinero del seguro.

Kim Sung-kyun interpreta a Gil-Ryong y Lee Hee-joon interpreta a Park Jae-yeong en la serie surcoreana "Karma" (Foto: Netflix)

4. Kim Sung-kyun como Gil-Ryong

Kim Sung-kyun, que apareció en “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”, “The Fiery Priest”, “Hospital Playlist”, “D.P.”, “Moving”, “Un héroe débil” y “Shin, abogado de divorcios”, asume el papel de Gil-Ryong, un hombre que tras perder su empleo acepta la propuesta de Park Jae-yeong.

Kim Sung-kyun da vida a Gil-Ryong, el hombre que acepta el encargo de Park Jae-yeong, en el thriller surcoreano "Karma" (Foto: Netflix)

5. Lee Kwang-soo como Han Sang‑hun

Lee Kwang-soo, que fue parte de “The Innocent Man”, “Goddess of Fire”, “It’s Okay, That’s Love”, “The Girl Who Sees Smells”, “Descendientes del sol” y “The Killer’s Shopping List”, da vida a Han Sang‑hun, un exitoso médico que dirige una clínica privada en Gangnam y se ve involucrado en un accidente que lo lleva a ser víctima de chantaje.

Gong Seung-yeon asume el rol de Lee Yu-Jeong y Lee Kwang-soo asume el rol de Han Sang‑hun en la serie surcoreana "Karma" (Foto: Netflix)

6. Gong Seung-yeon como Lee Yu-Jeong

Gong Seung-yeon, que apareció en series como “My Lovely Girl”, “Six Flying Dragons”, “My Only Love Song”, “Are You Human Too?”, “Flower Crew: Joseon Marriage Agency” y “Bulgasal: Immortal Souls”, encarna a Lee Yu-Jeong, la novia Han Sang‑hun.

Gong Seung-yeon interpreta a Lee Yu-Jeong, la novia de Han Sang‑hun, en el thriller surcoreano "Karma" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “KARMA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Karma”, “un accidente fatídico entrelaza las vidas de seis personas en una historia cargada de karma y crimen en la que deben enfrentar sus oscuras verdades y conexiones”.

¿CÓMO VER “KARMA”?

“Karma” está disponible en Netflix desde el 4 de abril de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.