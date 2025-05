Desde sus humildes comienzos en Medellín, Colombia, hasta convertirse en una artista que ha conquistado la industria musical global, es lo que muestra “Karol G: Mañana fue muy bonito”, documental de Netflix que se enfoca en el lado más humano y desconocido de la famosa cantante colombiana. Se trata de una mirada excepcional a la determinación y talento de la intérprete de “Provenza”. ¿Cuándo se estrenará en Estados Unidos y Latinoamérica?

La cantante de 34 años anunció su documental a finales de 2024 a través de una publicación en Instagram en donde compartió que el documental sería “una historia de sueños que parecían imposibles, que se alimentaron de una fe inquebrantable”.

La ganadora del Emmy Cristina Costantini (“Mucho Mucho Amor: La leyenda de Walter Mercado”, “Science Fair”) fue la encargada de dirigir “Karol G: Mañana fue muy bonito” y producir junto con R. J. Cutler, Elise Pearlstein y Trevor Smith de This Machine (que forma parte de Sony Pictures Television), y con Bichota Films en colaboración con Interscope Films.

En el documental "Karol G: Mañana fue muy bonito", la artista estuvo rodeada de su círculo más cercano, incluida su familia y miembros de su equipo (Foto: Netflix) ×

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “KAROL G: MAÑANA FUE MUY BONITO”?

“Karol G: Mañana fue muy bonito”, que cuenta con Mark Blatty, Margaret Yen, John Janick y Nir Seroussi como productores ejecutivos, se estrenará el jueves 8 de mayo de 2025 en Netflix.

Por lo tanto, para ver el documental sobre el ascenso de Karol G solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “KAROL G: MAÑANA FUE MUY BONITO”?

Estados Unidos (EST): 3:00 a.m.

México, El Salvador y Guatemala: 2:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela y Bolivia: 3.00 am.

Argentina, Chile y Uruguay: 4.00 am.

España (Península): 9:00 a.m.

TRÁILER DE “KAROL G: MAÑANA FUE MUY BONITO”

¿DE QUÉ TRATA “KAROL G: MAÑANA FUE MUY BONITO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “a Karol G le decían que soñaba con un imposible, que nunca sería una estrella mundial porque había nacido con el género equivocado en el lugar incorrecto. Pero hay que estar muy loco para contradecir a una bichota.

‘Karol G: Mañana fue muy bonito’ es un documental de This Machine dirigido por Cristina Costantini, que sigue los pasos de Karol desde sus orígenes humildes en Medellín (Colombia) hasta que se convirtió en una estrella internacional en una gira histórica que batió récords en estadios de distintos continentes y acalló a la crítica. Se trata de una peculiar mirada al personal arrojo, el talento y la incansable ética profesional de Karol G, que la han catapultado al olimpo y han allanado el terreno para futuras generaciones de mujeres latinas.”

LO QUE DIJO KAROL G SOBRE EL DOCUMENTAL DE NETFLIX

“Mañana Será Bonito World Tour” es el nombre de la última gira de Karol G que se realizó durante 2023 y 2024 en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Recaudó 307 millones de dólares y forma parte del documental de Netflix, que para La Bichota “es una pieza muy especial para mis fans. Es una oportunidad para mostrarles a las personas quién es Carolina, más allá de quién es Karol G”, explicó a Billboard Español en la alfombra roja previa a la premiere en Nueva York.

“Ver el documental me dio la oportunidad de percibir el proceso tan increíble que he tenido como persona, en mi forma de pensar, incluso físicamente”, explicó Karol G. “Siento que todo empezó cuando tenía el pelo azul, y todo el proceso del pelo rojo y el pelo rubio al pelo rosita. Yo misma siento que evolucionó mi mente, evolucionó mi responsabilidad, mi compromiso con mis seguidores, y cómo me veo físicamente. También siento que el amor bonito que uno empieza a sentir por uno, empieza como a florecer y empieza a notarse más”.

Edgar Barrera, Keityn, DFZM, Elena Rose, Myriam Hernández y Feid fueron algunos de los invitados en el documental "Karol G: Mañana fue muy bonito" (Foto: Netflix) ×